Dos policías nacionales evitan la caída de un menor desde un puente de la A-42 en Getafe

Los agentes localizaron al menor encaramado a la barandilla del puente con una pierna sobrepasando la estructura

El susto de los vecinos del Movistar Arena de Madrid tras un simulacro de la Policía Nacional de madrugada: "Un ruido infernal"

Compartir







Dos agentes de la Policía Nacional evitan que un menor de 17 años se precipitase desde un puente situado sobre la autovía A-42, a la altura de la avenida María Zambrano, en Getafe. Según informa 'El Mundo', los hechos ocurrieron en la noche del 24 de febrero en torno a las 23:50 horas, cuando recibieron el aviso de que un joven se encontraba en el puente con intención de saltar a la autovía.

Los agentes localizaron al menor encaramado a la barandilla del puente, con una pierna sobrepasando la estructura y mirando hacia la carretera. Cuando el joven se percató de la presencia policial y de que los agentes se aproximaban, pasó también la otra pierna al exterior con clara intención de lanzarse al vacío.

PUEDE INTERESARTE Ocho detenidos en Madrid por robar con gran violencia a un empresario en Cantabria y planear el secuestro de otro

Los agentes se abalanzaron sobre el menor y lograron

Los policías salieron corriendo hacia él y se abalanzaron sobre el menor, logrando sujetarlo por el tronco justo antes de que saltara. Tras forcejear, consiguieron devolverlo al lado seguro de la barandilla. Ambos cayeron al suelo durante la intervención.

Los agentes calmaron al joven que estaba hablando por teléfono muy alterado mientras solicitaban la presencia de los servicios sanitarios. Poco después, la madre del joven llamó al móvil y los agentes atendieron la llamada para informarle de que su hijo se encontraba bien.

PUEDE INTERESARTE Denuncian un ataque de encapuchados en la universidad Complutense de Madrid: vandalizaron el material del 8M

El padre y el hermano mayor acudieron al lugar y le explicaron a los agentes que el joven ya había intentado suicidarse en otras ocasiones y que ese mismo día había recibido un mensaje de despedida de su hijo.