Madrid

El susto de los vecinos del Movistar Arena de Madrid tras un simulacro de la Policía Nacional de madrugada: "Un ruido infernal"

Imágenes del simulacro realizado por la Policía Nacional. rrss

  • Muchos vecinos se han asustado al desconocer que se trataba de un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena de Madrid

  • La Policía Nacional había advertido del simulacro a través de sus redes sociales

MadridLa Policía Nacional ha realizado esta madrugada un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena de Madrid entre las cinco y las ocho de la mañana de este lunes.

Las autoridades informaban que habría una concentración de unidades de policía en las inmediaciones del recinto, ubicado en la Avenida Felipe II, y que se podrían escuchar detonaciones durante las tres horas en las que se han realizado las pruebas, según advertía la propia Policía Nacional a través de una publicación en 'X'.

El que fuera Palacio de los Deportes es conocido por albergar grandes eventos musicales y los partidos de la ACB del Real Madrid de Baloncesto.

El susto de los vecinos

Pese a las advertencias de las autoridades, algunos vecinos se asustaron y sorprendieron durante la intervención, y las redes sociales se han llenado de vídeos de vecinos compartiendo las imágenes del simulacro.

