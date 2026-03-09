Muchos vecinos se han asustado al desconocer que se trataba de un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena de Madrid

La Policía Nacional había advertido del simulacro a través de sus redes sociales

Compartir







MadridLa Policía Nacional ha realizado esta madrugada un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena de Madrid entre las cinco y las ocho de la mañana de este lunes.

Las autoridades informaban que habría una concentración de unidades de policía en las inmediaciones del recinto, ubicado en la Avenida Felipe II, y que se podrían escuchar detonaciones durante las tres horas en las que se han realizado las pruebas, según advertía la propia Policía Nacional a través de una publicación en 'X'.

PUEDE INTERESARTE Vuelve la previsión de nieve a Madrid y se activa el aviso amarillo en la Sierra durante el inicio de la semana

El que fuera Palacio de los Deportes es conocido por albergar grandes eventos musicales y los partidos de la ACB del Real Madrid de Baloncesto.

El susto de los vecinos

Pese a las advertencias de las autoridades, algunos vecinos se asustaron y sorprendieron durante la intervención, y las redes sociales se han llenado de vídeos de vecinos compartiendo las imágenes del simulacro.

PUEDE INTERESARTE Ocho detenidos en Madrid por robar con gran violencia a un empresario en Cantabria y planear el secuestro de otro