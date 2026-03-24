El Bernabéu sigue sin aparcamientos: el TSJM confirma la suspensión de las obras

El TSJM confirma la paralización de las obras del entorno del Bernabéu tras el recurso vecinal

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Real Madrid CF y el Ayuntamiento de Madrid contra la suspensión de las obras de los aparcamientos previstos en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu.

El club blanco ha decidido recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.

Ratificada la paralización de las obras

En una resolución, el tribunal rechaza los recursos interpuestos contra el auto de septiembre de 2024 que acordaba la ejecución provisional de la sentencia que ordenaba paralizar las obras.

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Dicha sentencia afectaba al acuerdo aprobado en marzo de 2023 que contemplaba la construcción de dos aparcamientos y un túnel en el entorno del estadio.

Origen del conflicto: la denuncia vecinal

El Juzgado de instancia ya había ordenado la suspensión de los trabajos y exigido al Ayuntamiento que adoptara medidas para cumplir la sentencia, tras estimar el recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

Los vecinos recurrieron el acuerdo municipal que autorizaba la concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos en Castellana-Bernabéu y Padre Damián, alegando posibles infracciones urbanísticas.

Posibles incumplimientos urbanísticos

La asociación sostenía que los proyectos vulneraban las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, especialmente en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos.

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El juez advirtió que continuar las obras sin autorización vigente podría causar perjuicios tanto a los vecinos como a quienes trabajan en la zona.

El TSJM obliga a ejecutar la paralización

Con esta resolución, el TSJM ratifica que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la paralización de las obras, en cumplimiento de la sentencia previa dictada en mayo de 2024.

Tras este revés judicial, el Real Madrid ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un proceso que todavía podría alargarse en el tiempo.