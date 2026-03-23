Estos datos apuntan a un problema localizado en la red de tuberías donde el agua se ve afectada al circular por el municipio

Los problemas con el agua potable en Aldea del Fresno se remontan a la DANA de 2023

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El Ayuntamiento de Aldea del Fresno, Madrid, ha informado que el agua de la red de abastecimiento municipal no es apta para el consumo tras detectar niveles de manganeso superiores a los permitidos. La concentración de manganeso ha pasado de superar los 200 microgramos por litro a situarse en 41 µg/L, dentro de los límites legales. Sin embargo, en la red de distribución los valores siguen por encima del umbral de no aptitud.

Así lo ha comunicado su alcalde, Alberto Plaza Martín, a través de un bando municipal emitido a los vecinos del municipio, tras los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid el 18 de marzo en uno de los puntos de muestreo en la calle San Carlos donde se registraron 184 µg/L el día 16 y 87 µg/L el día 18.

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Se trabaja en las mejoras del sistema

Estos datos apuntan a un problema localizado en la red de tuberías. Aunque el sistema de tratamiento estaría reduciendo la presencia de manganeso en origen, el agua se ve afectada al circular por el municipio, previsiblemente por arrastre de sedimentos acumulados en las conducciones.

El Consistorio ha informado que se han habilitado puntos de suministro de agua potable en la Plaza del Ayuntamiento y calle San Rafael (frente al médico). Debido a estos niveles de manganeso, el agua no se debe beber ni utilizar para cocinar, aunque si se puede utilizar para higiene personal (ducha), lavado de ropa y limpieza del hogar.

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"Dado que el día 23 de marzo está prevista la instalación del nuevo sistema de dosificación de desinfectante en el depósito, se volverá a tomar muestras en depósito y en red para comprobar la concentración de manganeso", ha trasladado el primer edil.

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Asimismo, ha afirmado que se está trabajando en la mejora del sistema y se realizarán nuevos análisis en los próximos días. Esta medida se mantendrá hasta que se confirme que el agua vuelve a ser apta para el consumo, momento que se comunicará a través de un nuevo bando municipal.

Consecuencias del exceso de manganeso

Actualmente, los niveles de manganeso detectados no implican un riesgo agudo inmediato, pero sí plantean problemas de salud si la exposición se prolonga en el tiempo. El manganeso es un oligoelemento necesario en pequeñas cantidades, pero en concentraciones elevadas puede acumularse en el organismo y afectar al sistema nervioso central.

La ingesta continuada de agua con exceso de este metal, puede generar alteraciones neurológicas como las relacionadas con las dificultades de concentración, cambios en el estado de ánimo o, en casos más extremos, síntomas motores similares a los del párkinson.

La que puede sufrir estas consecuencias con mayor impacto es la población infantil, más vulnerable por encontrarse en fase de desarrollo. Por este motivo, las autoridades sanitarias establecen restricciones estrictas para beber o cocinar cuando se superan determinados valores.

El episodio no es aislado. Los problemas con el agua potable en Aldea del Fresno se remontan a la DANA de 2023, que afectó a infraestructuras básicas del municipio, incluida la red de abastecimiento.