Una avería en la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe provoca cortes y bajadas de presión en decenas de municipios

Las quejas de los jubilados de Bilbao, a los que prohibieron jugar al bingo, caen en saco roto: jugar es ilegal, aunque sea a 20 céntimos el cartón

Compartir







El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado este martes de cortes de suministro de agua en la localidad por una avería en el sistema general de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), entidad encargada del suministro a la ciudad, y ha aconsejado a los vecinos disponer de una pequeña reserva de agua para consumo básico.

En un comunicado, el Consistorio alcalaíno ha recalcado que se trata de una incidencia "por causas ajenas al servicio municipal" por la que el suministro de agua "podría verse afectado en las próximas horas".

Origen de la avería y municipios afectados

Desde la Mancomunidad han explicado que la incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, en Guadalajara, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar, y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes.

Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios. En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela.

El Ayuntamiento de Alcalá ha indicado que, según la información trasladada, el agua ha continuado saliendo de forma constante tras la retirada de elementos, lo que está dificultando la reparación y prolongando la intervención más de lo previsto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Esta circunstancia técnica está complicando los trabajos previstos", ha señalado el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa Judith Piquet, advirtiendo de posibles bajadas de presión o cortes puntuales.

Recuperación progresiva del servicio

Desde el Consistorio han recomendado a los vecinos disponer de una reserva de agua, hacer un uso responsable y priorizar el consumo esencial.

Por su parte, la Mancomunidad ha informado de que la avería registrada el lunes ha quedado completamente reparada, iniciándose la recuperación progresiva del servicio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por varias averías en la red.

Recuperación progresiva del servicio

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha destacado el esfuerzo de los operarios, que han trabajado en condiciones difíciles por la antigüedad de las infraestructuras.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), con una apertura progresiva de las conducciones para evitar nuevas roturas.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido a lo largo de la mañana, aunque la normalización dependerá del llenado de los depósitos.

Durante la incidencia, la MAS coordinó el envío de agua embotellada a los municipios más afectados y ha agradecido la colaboración ciudadana ante esta situación excepcional.