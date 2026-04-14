Los efectos de la economía española tras la regularización masiva de migrantes y los requisitos para conseguirla

El Gobierno aprueba su pacto para la regularización de migrantes irregulares: la medida beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas

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A comienzos de este año, el Gobierno aprobaba por decreto y tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, la regularización extraordinaria de migrantes que se encuentran en España, una medida que beneficiaría a entre 500.000 y 840.000 personas. Las consecuencias económicas de esa regularización serán muy claras en la economía de todo el país y no tardarán en notarse.

José Rocamora explica desde el plató de Informativos Telecinco que se producirá un crecimiento económico, del empleo y en la afiliación de la seguridad social: "Con la última regularización que se hizo, cada trabajador extranjero aportó a las arcas del Estado unos 4.000 eurosal año".

"Con los impuestos sobre su salario a la seguridad social contribuyen con un 10% de sus ingresos, mientras que el gasto derivado a este colectivo es solo del 1%. La regularización va a ayudar a equilibrar esa balanza entre cotizantes y pensionistas en una población, ya que la sociedad española cada vez está más envejecida".

Los requisitos para obtener la regularización

"El último dato reflejado por el Banco Central Europeo, sin la mano de obra extranjera, entre 2019 y 2024 la economía española ha crecido un 80%. El beneficio, por lo tanto, es mutuo, pero sigue habiendo una serie de requisitos para estos trabajadores".

Migraciones calcula que un millón de inmigrantes lo intentarán, pero estima que 75.0000 conseguirán regularizar su situación: 25.0000 por la vía de la protección internacional y 50.0000 por arraigo, que se vincula a un trabajo, una oferta o tener familia. Introduce la vulnerabilidad, otra vía con un formulario que valorarán los servicios sociales o las ONG acreditadas.

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Otro de los requisitos es demostrar permanencia en España durante cinco meses continuados desde antes del 31 de diciembre. Y otro es tener el pasaporte, aunque sea caducado. La policía alerta de que han aumentado las denuncias por extravío y obligatorio no tener antecedentes y demostrarlo con documentación oficial.