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Estafas

Alertan de una estafa en la que se hacen pasar por el hospital Gregorio Marañón: te piden dinero para intervenir a tu hijo tras un accidente

Fachada del edificio principal del hospital Gregorio Marañón, en Madrid
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid califica de "engaño" los SMS pidiendo dinero por datos o por intervenciones. Europa Press
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La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid ha lanzado un mensaje de alerta avisando de falsas llamadas en nombre del Hospital Gregorio Marañón en las que se pide dinero a familiares de pacientes como pago por supuestas asistencias tras un accidente.

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"Se trata de un engaño"

Según su mensaje en la red social X, "Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño".

El organismo madrileño responsable de los centros sanitarios en la región recuerda también que "el Hospital nunca te va a pedir tus datos ni dinero por una asistencia".

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No es la primera vez que Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid denuncian prácticas similares. En 2023, Este mismo centro sanitario y el Hospital La Paz, alertaron de bolos compartidos sobre todos a través de Whatsapp  en los que se solicitaban donaciones económicas para salvar a niños enfermos de cáncer.

En esta ocasión, los presuntos estafadores acompañaban sus mensajes con vídeos en los que se pedía la colaboración ciudadana para conseguir fondos que permitan acometer tratamientos oncológicos, informa Redacción Médica.

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