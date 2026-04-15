La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid recuerda a los usuarios que "nunca va a pedir dinero por una asistencia"

El truco definitivo de la Policía para evitar ser víctimas de 'QRishing', la ciberestafa a través de los códigos QR

Compartir







La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid ha lanzado un mensaje de alerta avisando de falsas llamadas en nombre del Hospital Gregorio Marañón en las que se pide dinero a familiares de pacientes como pago por supuestas asistencias tras un accidente.

"Se trata de un engaño"

Según su mensaje en la red social X, "Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño".

El organismo madrileño responsable de los centros sanitarios en la región recuerda también que "el Hospital nunca te va a pedir tus datos ni dinero por una asistencia".

PUEDE INTERESARTE Alertan de posibles llamadas o correos electrónicos fraudulentos a clientes de Booking tras sufrir un ciberataque

No es la primera vez que Hospitales públicos de la Comunidad de Madrid denuncian prácticas similares. En 2023, Este mismo centro sanitario y el Hospital La Paz, alertaron de bolos compartidos sobre todos a través de Whatsapp en los que se solicitaban donaciones económicas para salvar a niños enfermos de cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esta ocasión, los presuntos estafadores acompañaban sus mensajes con vídeos en los que se pedía la colaboración ciudadana para conseguir fondos que permitan acometer tratamientos oncológicos, informa Redacción Médica.