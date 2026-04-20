"Lo que significa es que voy a poder tener la querella y eso me va a permitir defenderme", ha señalado ante los medios

Admitida la querella contra el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral

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MadridManuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), ha vuelto a descartar dimitir después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

Denunciando que hay una “cacería política” contra él y refiriéndose a sí mismo en tercera persona, el regidor de la localidad madrileña ha zanjado la cuestión: “Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día”.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y su reacción al admitirse la querella contra él por acoso

En sus declaraciones públicas, –en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio–, Manuel Bautista ha insistido: “El que haya una admisión a trámite de la querella lo que significa es que voy a poder tener la querella y eso me va a permitir defenderme y poner en valor lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí; por qué estamos trabajando para Móstoles”, ha señalado.

En ese sentido, Bautista ha asegurado que todavía estaba “esperando” a que el juzgado le hiciese llegar esa querella, por lo que aún no sabe de qué defenderse, señalando que será cuando la tenga cuando podrá ejercer su defensa frente a las acusaciones.

"Poco más les tengo que decir, poco más tengo que añadir. Es una cacería política, es una cacería comunicativa. Llevo 75 días; 75 días aguantando una persecución absoluta sin tener nada, sin tener una sola demanda", ha reiterado, recordando que "fue el 17 de febrero cuando parece ser que se puso la demanda".