El abogado de la denunciante asegura que presentarán los audios que prueban el acoso sexual de Bautista y su intento por silenciarla

Una exconcejala del PP acusa al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral: el partido lo niega y la oposición pide que dimita

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP) reitera su inocencia y asegura que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral a su exconcejala. El popular ha avanzado que emprenderá acciones legales contra su antigua compañera de partido, que también lo ha acusado. La denunciante, que llama acosador a Bautista, tiene grabaciones que respaldan su versión y echan por tierra la del Alcalde madrileño.

Las grabaciones corresponden a una conversación que mantuvo la víctima con Manuel Bautista y que echan por tierra la defensa del primer edil de Móstoles. "¿Ante casos de acoso no tenéis ninguna responsabilidad?, se escucha decir al abogado de la denunciante en el audio.

Estas grabaciones terminarán en los tribunales, porque aseguran que no solo prueban el acoso de Manuel Bautista, sino también las coacciones para silenciarla. Se escuchan perlas como estas "¿Vas a denunciar? te merece la pena por tus hijos, tus padres...?"

El denunciado insiste en que se trata de una venganza porque la mujer no consiguió el puesto de teniente alcalde al que aspiraba. Le respalda el Partido Popular que sigue apuntando a la fabricación interesada de un caso de acoso que no existió, dicen y siguen amagando con judicializarlo.

Desde Génova, el Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, apoya a alcalde de Móstoles y acusa a la denunciante de haber actuado de mala fe, tratando de involucrar a la policía y grabando conversaciones sin autorización

El PSOE de Madrid no descarta acudir a los tribunal por la "filtración" de los datos de la víctima

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el partido no descarta acudir a los tribunales ante la "filtración" de los datos de la exedil de Móstoles tras las acusaciones de acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP).

Lo ha planteado después de que este jueves la Comunidad de Madrid mostrara nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el presunto acoso sexual que sufrió por parte del alcalde en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral".

"Si estamos hablando de la filtración de datos personales, es un delito doblemente grave, porque estamos hablando de una persona que denuncia y que por tanto debería estar amparada por ese anonimato que impida que luego encima sufra un doble acoso", ha asegurado el ministro a los medios de comunicación antes de participar en la reunión interparlamentaria que han mantenido el Leganés.

López ha afirmado que "aplicando el baremo del PP en los últimos meses" con el PSOE, debería dimitir la presidenta de al Comunidad de Madrid. "En este caso no estamos hablando de que la señora Ayuso pueda decir: 'No me lo han contado, no lo sabía'. No. Es que tenía ella en su correo electrónico, es que actuó, pero actuó para proteger al acosador", ha insistido el socialista madrileño.