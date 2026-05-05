Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas en Morata de Tajuña, en Madrid

Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas en Morata de Tajuña sin causar heridos

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Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado este martes hasta Morata de Tajuña para extinguir un incendio que ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares.

Los hechos se han producido sobre las 15:00 horas en la calle de la Vía. Por el momento, se desconocen las causas de la explosión que originó el incendio y el posterior colapso de los inmuebles, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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Sin heridos

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos sanitarios del Summa 112 de forma preventiva. No obstante, las viviendas se encontraban vacías en el momento del suceso, por lo que no se han registrado heridos ni personas atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen del incidente, mientras los bomberos continúan con las labores de extinción y aseguramiento de la zona.