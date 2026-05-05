La agresión al policía tuvo lugar en un bar del madrileño barrio de Vallecas

Matan a un joven de 20 años de una puñalada en el tórax en un parque de Madrid

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por clavar varias veces unas tijeras a un policía nacional fuera de servicio cuando este trataba de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado 2 de mayo cuando dos policías nacionales se encontraban en el bar tomando una consumición y un hombre con síntomas de embriaguez trató de entrar en el establecimiento, según han informado las fuentes policiales.

El agredido recibió cerca de 20 puñaladas

Los empleados del bar dijeron al hombre que, debido a las condiciones en las que estaba, no podía entrar al local. Esto provocó una discusión en la que tuvieron que mediar los agentes, uno de los cuales fue agredido por el hombre con unas tijeras.

Tras ser alertada la Policía Municipal, agentes de este Cuerpo se personaron en el lugar y arrestaron al presunto autor de la agresión.

El agredido sufrió cerca de una veintena de heridas en diferentes partes de su cuerpo de las que fue atendido en un hospital.