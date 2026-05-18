Muere tras sufrir una descarga eléctrica en un centro de transformación en Torrejón, en Madrid

Un hombre de 35 años fallece tras sufrir una descarga eléctrica de alta tensión

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Un hombre de unos 35 años ha fallecido este lunes tras sufrir una descarga eléctrica de alta tensión en un centro de transformación de una mutua en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Corte de luz en un polígono industrial

Los hechos se han producido sobre las 15.30 horas, cuando se ha registrado un corte de luz en las instalaciones situadas en la calle Primavera, en el polígono Las Monjas, según ha informado Emergencias 112.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, así como personal sanitario del Summa 112.

Falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Una vez garantizado el corte del suministro eléctrico, los bomberos han rescatado a la víctima, que se encontraba inconsciente tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por la descarga eléctrica.

Finalmente, los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en este centro de transformación eléctrica de Torrejón de Ardoz.