Gonzalo Barquilla 17 MAY 2026 - 07:00h.

Sandra Palo, vecina de Getafe, fue asesinada en Leganés el 17 de mayo de 2003 tras ser secuestrada por cuatro jóvenes en Plaza Elíptica

La vida en prisión de ‘El Malaguita’, asesino de Sandra Palo: casado, con un comportamiento “ejemplar” y pendiente del tercer grado

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La noche del 16 de mayo de 2003, Sandra Palo Bermúdez, una joven de 22 años del barrio de Las Margaritas de Getafe con una leve discapacidad intelectual derivada de un accidente de tráfico, pidió permiso a sus padres para asistir a una fiesta en Madrid. Iba acompañada de varios amigos de un taller ocupacional, su entorno habitual y de confianza. Sus padres aceptaron con la condición de que no volviera demasiado tarde, ya que a la mañana siguiente la familia celebraba la comunión de uno de sus dos hermanos.

Ya entrada la madrugada del 17 de mayo, Sandra llamó por teléfono a casa para tranquilizarlos. Les dijo que estaba en la parada esperando el autobús de vuelta junto a un compañero del taller. Fue la última vez que hablaron con ella. En el intercambiador de Plaza Elíptica, su destino se cruzó con un Citroën ZX verde. En su interior viajaban cuatro jóvenes que, a pesar de su corta edad, acumulaban más de 700 denuncias y arrestos; Francisco Javier Astorga, alias 'El Malaguita', el conductor del vehículo, de 18 años; Ramón Santiago, un adolescente de 17 años de la Cañada Real; Juan Ramón Manzano, conocido como 'Ramoncín', otro menor de 17 años de Alcorcón; y Rafael García, 'El Rafita', de tan solo 14 años.

Según relataría después la investigación, 'El Malaguita' se detuvo delante de la parada y manifestó su deseo de “liarse” con Sandra. Instantes después, el grupo amenazó con un cuchillo a la joven y a su acompañante y los obligó a subir al coche. Durante el trayecto hacia el sur de Madrid, los agresores detuvieron el vehículo y expulsaron por la fuerza al amigo de Sandra. Ella intentó escapar, pero no lo consiguió. El coche continuó su marcha hasta una carretera apartada de Leganés, donde comenzó una de las agresiones más brutales que recuerda la crónica negra española reciente.

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El crimen: los lugares clave del asesinato

El primer punto crítico del recorrido se sitúa en el trayecto entre Plaza Elíptica, en el barrio madrileño de Carabanchel, y Getafe. Fue en este tramo donde los secuestradores fracturaron el grupo, abandonando al acompañante de Sandra en la carretera para asegurar su indefensión. El coche se desvió por las inmediaciones de la carretera N-401 (dirección Toledo), hasta llegar a un descampado ubicado junto a una empresa en la A-42, en Leganés, cerca del Centro Comercial Westfield Parquesur y del distrito de Villaverde.

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En este paraje, los cuatro individuos sometieron a Sandra a una violación múltiple. Tras la agresión, decidieron que no podían dejar testigos y llevaron a cabo el asesinato. 'El Malaguita' utilizó el vehículo para atropellarla hasta en 15 ocasiones. No obstante, al percatarse de que la joven aún seguía con vida tras los impactos, los asesinos se desplazaron a una gasolinera cercana para comprar apenas dos euros de combustible. Regresaron al lugar y, mientras Sandra aún respiraba, la rociaron y le prendieron fuego.

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La reconstrucción de los hechos sitúa el hallazgo del cuerpo en el lugar a la mañana siguiente. El caso tuvo un fuerte impacto social tras conocerse los detalles del crimen. Los cuatro responsables fueron arrestados en junio de 2003 y condenados posteriormente. El coche que utilizaron aquella madrugada nunca fue localizado.

La situación de los asesinos

En 2026, la situación de los asesinos continúa alimentando el debate sobre la eficacia de la Ley del Menor. Francisco Javier Astorga Luque, 'El Malaguita', el único mayor de edad en el momento de los hechos, sigue en prisión cumpliendo la condena de 64 años que recibió. Instituciones Penitenciarias destacan su buen comportamiento, lo que le ha permitido acceder a permisos penitenciarios e incluso contraer matrimonio en prisión. Sin embargo, sus reiteradas solicitudes de tercer grado han sido rechazadas por la gravedad del caso y la alarma social. Con el límite de cumplimiento efectivo fijado en 30 años, le restarían alrededor de siete años para abandonar la cárcel, a pesar de que la madre de Sandra no confía en su reinserción. Mientras tanto, Rafael García Fernández, 'El Rafita', condenado siendo menor de edad a cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada, ha protagonizado numerosos episodios de reincidencia desde su salida del centro de menores, principalmente relacionados con robos y delincuencia callejera.

La trayectoria posterior de Ramón Santiago también ha vuelto a situar el caso en el foco mediático. Aunque cumplió la condena impuesta por el asesinato de Sandra Palo (ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada), en febrero de 2024 fue detenido nuevamente en Madrid en el marco de la denominada 'Operación Maverick', acusado de participar en el secuestro y agresión de dos hombres. Su exabogada apuntó el año pasado que tanto él como el resto de implicados en el caso de Sandra eran "plenamente conscientes" de la brutalidad del crimen. El último en mencionar, Juan Ramón Manzano, 'Ramoncín', cumplió la misma pena que Ramón y obtuvo la libertad.

La indignación por el crimen de Sandra se reaviva al comparar este caso con otros sucesos actuales, como la reciente puesta en libertad del asesino de Leticia Rosino, que también era menor. El tratamiento penal de los implicados sigue siendo objeto de controversia. Han podido rehacer sus vidas o seguir delinquiendo con penas leves, mientras la sombra de Sandra Palo sigue proyectándose sobre cada reforma legal fallida en España.

El recuerdo de Sandra Palo en Getafe

El principal símbolo de recuerdo sigue siendo el monolito situado en el Parque Castilla-La Mancha de Getafe, donde familiares y vecinos se reúnen cada 17 de mayo para homenajear a Sandra Palo. A pesar de haber sufrido actos vandálicos en distintas ocasiones, el memorial se mantiene como uno de los lugares más reconocibles de la memoria colectiva del caso en el municipio. Se inauguró en 2019.

Otro pilar fundamental del homenaje institucional es la Residencia para personas con enfermedad mental Getafe Sandra Palo, ubicada en la calle Zenobia Camprubí, 8 (con vuelta a la calle Concha Espina). Desde el propio centro han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' que siguen portando con dignidad el nombre de la joven. Este recurso no solo sirve como un recordatorio del nombre de Sandra, sino como un compromiso público con la protección de las personas más vulnerables, aquellas que, como ella, necesitan de una sociedad que las cuide y no que las desampare.

La presencia de su nombre en una infraestructura pública de salud mental subraya el impacto sociológico del caso. Para los vecinos de Getafe, ver el rótulo de la residencia o pasar ante el monolito del parque no es solo un acto de memoria, sino una reivindicación constante de justicia. Además, en el barrio de las Margaritas se encuentra la Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades, que sirve de referencia para la ciudadanía.

El sinvivir de la familia

El paso del tiempo no ha curado las heridas de María del Mar Bermúdez y Francisco Palo, las ha cronificado. El desgaste físico de los padres es el reflejo directo del horror vivido. Según publicó 'ABC', Paco sufrió cuatro infartos en el primer año tras el crimen y padece una hernia diafragmática que limita su día a día. Por su parte, Mari Mar brega con una neuralgia, gastritis crónica y las secuelas de una operación de rodilla. Esta última dolencia es especialmente dura, ya que la obliga a realizar un gran esfuerzo cada vez que entra o sale de su casa.

Desde aquel fatídico 2003, ambos han permanecido bajo tratamiento psicológico. No es solo el dolor por la pérdida, sino la "tortura" de ver cómo los asesinos de su hija salían a la calle mientras ellos perdían la salud. La sensación de abandono institucional es profunda y dolorosa. La familia ha descrito en distintas ocasiones las dificultades derivadas de su situación de salud y vivienda. Consideran que si situación quedó en un segundo plano.

Distintas asociaciones han señalado este tipo de casos en el marco del debate sobre la atención a víctimas. Según la familia de Sandra, existe un sentimiento de agravio frente a otros colectivos, como las víctimas del terrorismo, que gozan de un respaldo institucional y un reconocimiento social del que los Palo-Bermúdez se sienten excluidos. Para ellos, la justicia no es real mientras su día a día consista en bregar con la salud en la soledad de un quinto piso sin ascensor, mientras ven cómo, paradójicamente, los responsables de su tragedia recuperan la libertad.