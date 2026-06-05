Madrid acoge citas de lo más importantes este fin de semana: desde las misas con León XIV hasta los conciertos de Bad Bunny

La visita del papa León XIV y el debut de más de 2.600 policías nacionales en prácticas en un despliegue histórico: "Para ellos es un reto también profesional"

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Madrid se convierte en un auténtico laberinto este fin de semana con la visita del papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida ya recomendó a los ciudadanos que evitasen coger el coche durante estos días porque las principales arterias de la ciudad se cierran para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo a los protagonistas.

Sin embargo, hay personas que piensan hacer todo lo contario y poder disfrutar de las dos citas más importantes del país: por la mañana acompañar al pontífice en sus oraciones y por la tarde cantar y bailar al ritmo de las canciones caribeñas del puertorriqueño.

Son dos eventos totalmente contrarios y aunque pareciese imposible juntarlos en los mimos días, la Comunidad de Madrid lo ha conseguido, con una inversión millonaria que espera una recaudación aún mayor. Cada uno a su manera, pero los dos arrastrarán este fin de semana a miles y miles de personas que llegan también desde distintas partes de España, e incluso del mundo para estos eventos tan importantes.

Todo preparado, pero también vigilado

Con motivo de la llegada del pontífice, y con todos los detalles preparados para recibirlo, todo ocurrirá bajo un amplísimo dispositivo que blindará la capital. Además, entre los agentes desplegados estarán también 2.600 policías en prácticas de la Escuela Nacional de Ávila, que darán un respaldo adicional y debutarán en una ocasión también histórica en lo que se refiere a la logística y al operativo.

Pero los conciertos de Bad Bunny también tiene movilizado a un gran operativo para garantizar la seguridad en la decena de conciertos que ha preparado para la capital y que ya ha dejado vídeos virales, incluso críticas a La Casita, en la que se han podido ver a caras conocidas: desde futbolistas como Marcelo o Achraf, a actrices como Esther Expósito o Noah Schnapp.