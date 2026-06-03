Bad Bunny pone a bailar a la capital de nuevo y le recuerda a sus fans que lo importante es vivir el ahora
Bad Bunny y Marta Ortega, juntos en Madrid: de bailar en 'La Casita' a su cena privada en un lujoso barrio de la ciudad
Madrid"Baila y ama sin miedo Madrid". Así lo dijo Bad Bunny el martes ante un Estadio Riyadh Air Metropolitano abarrotado de personas. El cantante puertorriqueño arrancó el martes con la semana y un objetivo por delante: que todos se conviertan en puertorriqueños por un día. "Hoy podéis sacar todas las fotos que queráis, no importa. Pero eso sí, si os vais de aquí sin perrear no podéis decir que habéis estado en este concierto", dijo con un semblante sonriente. Hoy, será la cuarta noche del artista en la capital que ya se ha rendido ante su música que está marcando a toda una generación. Y los afortunados que vayan hoy estarán deseando conocer cuál será la canción exclusiva o qué famosos visitarán 'La Casita' de Benito.
Bad Bunny convirtió el estadio en una gran fiesta, donde demostró que el sonido puertorriqueño se puede disfrutar. Tras aparecer con su traje blanco y corbata, un estilo que ya desde la Super Bowl se ha convertido en parte de su estética, se quedó mirando al frente mientras el público enloquecía con tan solo su presencia. Y de un segundo a otro, después de que los gritos de emoción llenasen todo el estadio, se acercó al micrófono y dijo: "Un aplauso pa' mami y papi porque en verda' rompieron".
"Yo no sé si vienen para superar el segundo show"
Para el artista puertorriqueño, su segunda fecha en Madrid había sido especial y no dudó en lanzar una pregunta a los asistentes de la tercera noche: "Tercer show de 10 y les voy a decir a ustedes que el pasado show fue mágico, pero yo no sé qué van a hacer ustedes hoy. Yo no sé si vienen para superar el segundo show". Una confesión que solo hizo que el público quisiese entregarse más a lo que sin duda sería "una noche que no van a olvidar". El cantante reconoció que era "muy especial para él" poder cantar, junto a sus fans, las canciones que un día estuvo grabando el estudio. "Para mí es muy especial que ustedes disfruten tanto estas canciones", reconoció.
Y después de tocar cuatro canciones que han marcado su carrera musical -como Callaíta, Weltita yTurista- Bad Bunny tuvo un momento de cercanía y humor con el público: "Hoy vais a tener suerte porque creo que es el día que menos calor está haciendo en Madrid. ¿No es así?". "Esto no solo puede significar una cosa y es que no hay excusas para no estar bailando todo el rato porque aún es de día", añadió ante la euforia de todos los asistentes.
"Madrid, ¿esta noche queréis reggaeton?"
Aunque en medio de tanta alegría y diversión también hubo un momento de complicidad, de amor. "Ahora quiero que todos cojáis a vuestra pareja si habéis venido con ella y que la abracéis durante esta canción. Los que vengáis solos abrazaros a vosotros mismos, hacedlo". Porque para Bad Bunny, lo más importante está en esos pequeños gestos. Y qué mejor manera que acompañarlos de su canción Ojitos Lindos.
"Madrid, ¿esta noche queréis reggaeton?". Así lo preguntó el artista cuando cambió de escenario y se fue a 'La Casita', una de las grandes novedades de esta gira. Se pudieron ver algunos rostros conocidos como Marcelo Vieira, Lola Lolita, Sofía Surferss, Achraf Hakimi y el actor Noah Schnapp, conocido por la serie de Stranger Things. Una de las mayores curiosidades que están surgiendo en el tour de Bad Bunny está en este lugar y en quién serán los afortunados de pisar ese suelo. El artista puertorriqueño quiso compartir un momento con sus fans y chocó las manos de todos los fans que había alrededor de 'La Casita' antes de subirse al tejado.
La canción exclusiva de Bad Bunny para esta ocasión fue Fina, tema que comparte con la artista Young Miko. Los gritos se escucharon en todo el recinto con tan solo las primeras notas del tema. La cantante puertorriqueña había llegado a la capital solo unos días después de lanzar la edición deluxe de su disco Do Not Disturb. Y deleitó a los fans con tres temas suyos: BIAF <3, Chulo pt.2 y WASSUP.
"Me la estoy pasando muy bien en Madrid, no sé si quedarme un tiempo más por aquí"
Justo en ese momento, sin que nadie se lo esperase, el artista decidió subir a las gradas y saludar a más personas. Los asistentes, incrédulos ante la situación, empezaron a moverse hacia el cantante para intentar verlo desde cerca o incluso conseguir un abrazo. Con una fila de seguridad a sus espaldas, Bad Bunny siguió recorriendo el pasillo ante el desconcierto de los fans. Aunque algunos de los asistentes vieron la escena un poco peligrosa, el cantante mantuvo una zona asegurada y escogió a un joven para acompañarlo por el estadio y llevarlo al escenario principal.
Mientras todos iban entendiendo poco a poco lo que sucedía, el joven se acercó al público y dijo las palabras mágicas: "Acho, PR es otra cosa". Y el público empezó a gritar y darlo todo nada más con la sintonía de la canción. Bad Bunny, segundos antes de comenzar a cantar, preguntó: ¿Quién se viene conmigo a Puerto Rico? El cantante puertorriqueño se sinceró y aseguró, con media sonrisa, que "estaba pasándosela muy bien en Madrid": "No sé si quedarme un tiempo más por aquí".
"Gracias por hacer esto posible", confesó a sus fans
Aunque también hubo un espacio para mandar un mensaje cargado de emoción: "De verdad, no os quedéis pensando en lo que ya pasó porque lo que importa es el ahora. Y hoy estamos aquí. Gracias por hacer esto posible después de tanto tiempo sin estar aquí en España". En mitad de su canción viral Debí tirar más fotos, su penúltima canción, le pidió al público un favor: "Guardad los móviles. Habéis grabado todo y no me importa. Pero quiero que en este momento lo guardéis y subáis las manos. Movedlas de izquierda a derecha", dijo pocos segundos antes de sonar el famoso estribillo que tanto se ha repetido en redes sociales. El público, enloquecido, se dejó llevar con el tema que da nombre a su world tour.
Bad Bunny siempre comparte esta reflexión en cada uno de sus shows porque para él no hay nada más esencial que vivir el momento. Sin duda, una filosofía de vida que se queda grabada en todos los que le escucharon cantar: "Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo que más pueda".