Candela Hornero Madrid, 05 JUN 2026 - 11:41h.

Tras la misa, el papa León XIV presidirá la procesión del Corpus en Madrid

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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Madrid está ultimando los detalles para la visita del papa León XIV entre los días 6 y 9 de junio. Hace semanas que se prepara su llegada con una organización sin precedentes debido a la gran afluencia de fieles esperada. Uno de los actos más multitudinarios, si no el que más, será la misa celebrada durante la mañana del domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles.

Tiene previsto su inicio a las 10:00 horas. Antes, el pontífice recorrerá en papamóvil las calles de Madrid: partirá alrededor de las 09:30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu hacia la plaza de Cibeles, pasando por Serrano, Goya y la plaza de Colón.

Durante Santa Misa presidida por el papa se dará la comunión a miles de fieles. Para ello la archidiócesis de Madrid, en estrecha colaboración con otros organismos, ha desarrollado "un plan estratégico para asegurar su distribución al mayor número posible de los fieles que asistan a la celebración".

El gran dispositivo para recibir la comunión

Las personas situadas más cerca de la plaza de Cibeles recibirán la comunión directamente de los presbíteros que concelebran la misa. El resto de los fieles la recibirán a través de ministros extraordinarios de la comunión. Está previsto repartir alrededor de 460.000 hostias consagradas, distribuidas en unos 2.300 píxides (recipientes para la comunión).

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En la distribución participarán unos 2.300 ministros, acompañados por unos 18.000 voluntarios. Los ministros extraordinarios saldrán desde seis iglesias de referencia, donde esa misma mañana se celebrará misa para consagrar las hostias. Cuando el papa reciba la comunión, estos voluntarios abrirán paraguas blancos como señal para indicar el momento en el que comienza la distribución de la eucaristía entre los asistentes.

Además, esas seis iglesias permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas para las personas que no puedan comulgar durante la misa en Cibeles y quieran hacerlo después. También habrá comunión adaptada para personas celíacas en esos templos.

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Estas seis iglesias son la parroquia San José (C/ Alcalá 43), la basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús 2), la parroquia San Jerónimo el Real (C/ Moreto 4), la parroquia San Manuel y San Benito (C/ Alcalá 83), la parroquia Santa Bárbara (C/ General Castaños 2), la basílica de la Concepción de Nuestra Señora (C/ Goya 26) y la parroquia del Santo Cristo de la Salud (C/ Ayala 12).

La procesión: quién puede asistir y recorrido

Tras la misa, León XIV encabezará la tradicional procesión del Corpus Christi, que "está exigiendo un mayor esfuerzo organizativo", señalan desde la archidiócesis de Madrid.

"Por razones de orden y de seguridad ha sido necesario reducir la participación de quienes acompañan al Santísimo Sacramento en relación a los que habitualmente lo hacen en el Corpus de Madrid", explican.

Acompañarán la custodia que porta el Santísimo Sacramento niños que hayan hecho la primera comunión, este año, religiosos y miembros de la jerarquía eclesiástica. Además, se contará con un coro y orquesta con cerca de 400 componentes.

El recorrido de la procesión tendrá como punto de partido la plaza de Cibeles, después pasará por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía. A la altura de la iglesia de San José girará para regresar hacia Cibeles por el otro carril.