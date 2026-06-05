Colaborando en primera línea con el mayor despliegue en años en Madrid, para muchos alumnos esta será así su primera toma de contacto con su futura profesión

El dispositivo de seguridad durante la visita del papa a España: fases, el nivel 4 reforzado de alerta máxima y la respuesta antiterrorista

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MadridLa visita del papa León XIV llega rodeada de tanta expectación como seguridad. Con motivo de la llegada del pontífice, y con todos los detalles preparados para recibirlo, todo ocurrirá bajo un amplísimo dispositivo que blindará la capital. Además, entre los agentes desplegados estarán también 2.600 policías en prácticas de la Escuela Nacional de Ávila, que darán un respaldo adicional y debutarán en una ocasión también histórica en lo que se refiere a la logística y al operativo.

Colaborando en primera línea con el mayor despliegue en años en Madrid, para muchos alumnos esta será así su primera toma de contacto con su futura profesión; una cita histórica que probablemente no olvidarán ante todo lo que supone.

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El despliegue por la visita del papa León XIV, "un reto también profesional" para los policías en prácticas

“Para ellos es un reto también profesional, en el sentido de que empiezan con una actividad superimportante”, cuenta Eva María Durán, inspectora delegada de formación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Por ello han recibido formación intensiva de unidades especializadas como la UIP, los TEDAX-NRBQ y Armamento.

“Nosotros lo que les vamos a enseñar es a identificar amenazas. Entonces, van a participar activamente en la seguridad de esos filtros”, cuenta Alberto García, inspector y jefe de área de Armamento y Equipamiento Policial, ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Con la ayuda de arcos y escáneres, los alumnos tendrán así que controlar la entrada de todos los asistentes buscando posibles armas o artefactos explosivos, “y si observan algo raro”, tendrán que “avisar a las unidades operativas que tienen que actuar”, como precisa Eladio Pérez, inspector y jefe del grupo operativo TEDAX-NRBQ.

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El despliegue policial y el operativo dispuesto para recibir al pontífice, con más de 11.000 agentes

Siempre codo con codo con especialistas entre los 11.000 agentes de todas las unidades de la Policía Nacional, vivirán in situ un día marcado con especial relevancia también en el calendario del cuerpo.

“Tiene doble dificultad: por un lado, hay que identificar los elementos y, por otro lado, es la cantidad de comprobaciones que tienen que hacer”, señala Eladio Pérez.

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En ese contexto, estos policías en prácticas se unen a un dispositivo sin precedentes en pleno centro de la capital, donde la afluencia de millones de personas añaden una complicación: “Hacerles entender cómo se comportan las personas que van a acudir y las necesidades que van a tener en un evento que mueve tanta gente”, como indica Juan Ruiz, inspector jefe JUIP y jefe de formación UIP.

De este modo, los nuevos policías se afrentan no solo a un reto profesional; también logístico y de seguridad que pondrá a prueba la coordinación de miles de agentes.