Europa Press 29 MAY 2026 - 17:45h.

Los agentes de la Policía Nacional tratan de dar con el paradero del presunto agresor y barajan un ajuste de cuentas

Apuñalan a un hombre junto al Hospital Clínico de Valencia: la Policía busca al agresor

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Un hombre de unos 47 años ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir una agresión con arma blanca en plena calle en el distrito Centro de Madrid por parte de otro varón, en búsqueda por parte de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido poco antes de las 15 horas en el cruce entre la calle San Mateo y Santa Águeda, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios y policiales tras recibir un aviso por la presencia de un hombre herido por arma blanca.

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A su llegada al lugar de los hechos, los sanitarios han encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y, tras 40 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar, tan solo han podido confirmar el fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid.

Por parte de la Policía Nacional ha intervenido la unidad de Delitos Violentos, mientras que el Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. que podría tratarse de una riña o ajuste de cuentas entre dos personas sin hogar.

Tratan de dar con el paradero del agresor

La víctima es un hombre de nacionalidad española y nacido en 1979, mientras que el presunto agresor, de quien la Policía ya tiene una descripción, es otro hombre español que conocía al fallecido, según relatan estas mismas fuentes.

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Los agentes de la Policía Nacional han acudido al lugar acompañados de los servicios de emergencia 112, que han publicado un post en redes sociales del lugar donde se han producido los hechos acordonado por los agentes y con todos los sanitarios recogiendo el material utilizado durante el intento de reanimación del hombre, pero, pese a los esfuerzos de los sanitarios, no han podido salvarle la vida.

Las autoridades que se han hecho cargo de la investigación tratan de dar con el paradero del agresor. Por el momento no han confirmado que se haya producido ninguna detención relacionada con el caso. En las imágenes compartidas en redes sociales se ve cómo acudieron varias ambulancias, decenas de efectivos y varias patrullas.