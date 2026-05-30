Redacción Andalucía Europa Press 30 MAY 2026 - 17:16h.

Según una testigo y familiar de la víctima, la arrestada había llegado ebria a casa tras salir de fiesta la noche anterior

El delito, calificado como malos tratos, se cometió el 17 de mayo en una vivienda de la Avenida Cabo de Gata en Almería

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AlmeríaUna mujer de nacionalidad venezolana fue detenida hace casi dos semanas por perseguir y apuñalar gravemente a su pareja en una pierna. Los hechos ocurrieron el 17 de mayo en Almería capital.

Así lo ha comunicado la Policía Nacional, que destaca la rápida y acertada actuación de los agentes que acudieron al domicilio ubicado en la Avenida Cabo de Gata. Ya que el agredido estaba perdiendo mucha sangre.

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Gracias a un torniquete de emergencia en la zona donde sufrió el ataque con un cuchillo de cocina, lograron contener la importante hemorragia que presentaba la víctima.

Hasta que llegaron los servicios sanitarios para seguir asistiendo al herido, esa intervención fue clave, insisten los policías. Recibieron un aviso por un altercado con un arma blanca.

Había salido de fiesta y estaba ebria, según una testigo

Cuando entraron al inmueble vieron que el varón sangraba abundantemente en la extremidad inferior derecha. En estado de shock, empezó a mostrarse aturdido y a decir incoherencias, aunque no llegó a perder la conciencia.

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Fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Torrecárdenas. En cuanto a la presunta autora del apuñalamiento, convivía en la casa con la víctima y mantenía una relación sentimental con ella desde hacía años.

La investigación se apoyó en la declaración de una testigo directa de los hechos, familiar de la víctima, quien manifestó que la noche anterior los involucrados habían salido de fiesta y que, al regresar, ella se encontraba en estado ebrio.

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Según su testimonio, la discusión comenzó cuando la mujer bajó al patio de la vivienda de forma agresiva y se dirigió a su pareja, llegando inicialmente a coger un tenedor de la cocina. La testigo intervino para quitarle el utensilio.

Altercados habituales y víctima de vuelta a su país

Sin embargo, poco después volvió a escuchar una nueva discusión y observó cómo ella sostenía un cuchillo entre las manos. Ante esta situación comenzó a gritar pidiendo auxilio solicitando la presencia policial.

La agresora siguió a la víctima por las escaleras y le clavó el arma blanca en la zona de la tibia. Vecinos del inmueble confirmaron a los agentes que los altercados eran habituales.

Durante la mañana de los hechos, habían escuchado a un hombre gritar de forma reiterada "no me cortes, no me cortes", lo que reforzó la versión aportada por la otra testigo.

El hombre apuñalado, una vez que recibió el alta médica, decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen, huyendo de la mujer arrestada.