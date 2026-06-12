La Comunidad de Madrid exigirá desde el 15 de junio estar empadronado en la región

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La Comunidad de Madrid limitará a partir del próximo 15 de junio la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) a las personas empadronadas en la región y en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en los convenios vigentes.

La medida ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) mediante una resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que establece nuevos requisitos de residencia para obtener este título de transporte. La restricción se aplicará tanto a la expedición de nuevas tarjetas como a la emisión de duplicados, aunque desde el Gobierno regional han precisado que la norma no tendrá carácter retroactivo.

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La TTP es un documento intransferible en el que figuran el nombre, el número identificativo y la fotografía del titular. Está destinada a los usuarios mayores de siete años y resulta imprescindible para cargar títulos vinculados a una persona concreta, como los abonos de 30 días, así como para acceder a descuentos por edad, discapacidad o familia numerosa.

Será necesario acreditar la residencia

Con la entrada en vigor de la medida, la obtención de la tarjeta quedará supeditada a la acreditación de la residencia en un municipio de la Comunidad de Madrid o en las localidades incluidas en las zonas tarifarias E1 y E2, además de aquellos municipios contemplados en los convenios suscritos con Castilla-La Mancha.

En el caso de Castilla y León, también podrán acceder a la tarjeta los residentes de los municipios incluidos en los acuerdos vigentes entre ambas comunidades autónomas.

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La condición de residente deberá demostrarse mediante un certificado de empadronamiento en vigor, que podrá ser aportado por el solicitante o consultado por la Administración previa autorización. El Ejecutivo madrileño ha señalado que, de manera excepcional y por motivos tecnológicos, se mantendrá la posibilidad de expedir la Tarjeta de Transporte Público Personal a los titulares del título acreditativo de familia numerosa, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de las bonificaciones reconocidas por ley.

La relación completa de municipios afectados por los convenios con Castilla-La Mancha y Castilla y León puede consultarse en la página web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.