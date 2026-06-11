Los cines Callao fueron inaugurados el 11 de diciembre de 1926 y diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto

En 2025 tuvo lugar la reapertura de la terraza del edificio, que hasta la Guerra civil había funcionado como cine de verano

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Los cines Callao, en Madrid, cumplen 100 años. Este lugar emblemático que toma su nombre de la Plaza de Callao, lugar donde están situados con vistas a la Gran Vía Madrileña, no solo ha visto pasar por su alfombra roja a multitud de estrellas del cine, sino que también goza de ser el primer cine donde se proyectó la primera película sonora y también en color, algo que lo convierte en un lugar histórico.

Como símbolo de su antigüedad, un faro en la parte superior del edificio recuerda la manera en la que este funcionaba antes, proyectando una luz sobre el cielo de Madrid que indicaba el comienzo y final de una nueva película en las salas del cine.

Unos cines modernos e innovadores

Inaugurado el 11 de diciembre de 1926 y diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, que lo construyó en tan solo 8 meses, fueron los primeros en proyectar una película sonora y hablada (1929), en exhibir la primera cinta rodada en español en Hollywood (1930), la primera en color (1935) y la primera en 3D (1953).

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Este edificio emblemático que podría contar mil historias tanto fuera como dentro de la pantalla, todavía cuenta con su sala original que, en un principio, tenía mil butacas.

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La primera proyección que se hizo fue la la película muda ‘Luis Candelas, el bandido de Madrid’ y el edificio fue uno de los primeros de Madrid pensados para ser exclusivamente una sala de cine.

Cine de verano

Se hizo muy popular desde sus inicios el faro situado en lo más alto, que se iluminaba para anunciar el inicio y el fin de las sesiones. Además, su azotea funcionó en un principio como cine de verano, con más de 300 butacas de madera ancladas en el suelo y servicio de bar para que los espectadores de la época pudieran combatir el calor con algún refrigerio.

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Con la Guerra civil, el cine de verano dejó de funcionar, pero todavía mantiene el altillo construido en la cubierta para ubicar la pantalla de cine; actualmente, es un espacio que se utiliza para la celebración de eventos corporativos desde el año 2025.

Además, según informan desde la propia página web de los cines, el edificio cuenta con una planta sótano que en su momento fue un gran café, después una sala de billar y, en 1970, sede de la popular sala de fiestas Xenon. Un lugar por el que pasaron centenares de artistas de la época, y que en 1997 pasó a ser una sala de cine, la actual Sala 2.