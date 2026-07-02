Bajo un calor sofocante, centenares de personas se han agolpado en las calles entre lentejuelas y plataformas

Andrea y China, del silencio a la visibilidad en el Orgullo de Madrid: "Ellas andaron para que nosotras pudiéramos correr"

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El barrio de Chueca ha vuelto a convertirse este jueves en una improvisada pasarela de atletismo, lentejuelas y plataformas con la tradicional Carrera de Tacones, uno de los actos más esperados del Orgullo LGTBI+ de Madrid, donde el equilibrio y la velocidad son los grandes protagonistas. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Bajo un calor sofocante, con los termómetros marcando 35 grados, centenares de personas se han agolpado a ambos lados de la calle para animar a los participantes, que han recorrido el estrecho tramo convertido durante media hora en una pista de competición.

Con humor, destreza y mucho ambiente, los tacones se han convertido en los protagonistas de esa cita ya tradicional en el Orgullo madrileño, un evento en el que cada año se superan en creatividad.

Además de la diversión, la carrera tiene un ingrediente más: la reivindicación y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.