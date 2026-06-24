La campaña del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid desata la polémica por omitir referencias al colectivo LGTBI+

La campaña "Orgullosamente de Madrid" ha provocado el rechazo de asociaciones LGTBI+, que denuncian la ausencia de referencias explícitas al colectivo

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A tan solo un día del inicio de las celebraciones del Orgullo en Madrid, la campaña institucional impulsada por el Ayuntamiento ha generado una fuerte polémica entre asociaciones y miembros del colectivo LGTBI+, que consideran que los carteles presentados no reflejan ni la identidad ni las reivindicaciones del movimiento.

Bajo el lema "Orgullosamente de Madrid", la campaña mostraba imágenes cotidianas de la ciudad, como terrazas, balcones decorados o escaparates de comercios tradicionales. Sin embargo, la ausencia de símbolos o referencias explícitas al colectivo provocó numerosas críticas en redes sociales y entre las organizaciones vinculadas al Orgullo. Las asociaciones LGTBI+ han mostrado su malestar por una campaña que consideran alejada del significado de la celebración. Algunos asistentes y representantes del colectivo han expresado que los carteles no transmiten el mensaje de inclusión y reivindicación que históricamente ha caracterizado al Orgullo.

"Me da la sensación de que no se quiere decir mucho que es el Orgullo", señalaba una de las personas consultadas, otra añadía que "la comunidad creo que no está representada en lo que aparece en los carteles". Las críticas también han llegado desde diferentes perfiles del colectivo, "yo como militar no me siento representada y creo que el resto de las letras tampoco. Quiero decir, yo no soy una silla", afirmaba una participante en referencia a algunos de los elementos utilizados en la campaña.

Por su parte, desde las asociaciones lamentan que la iniciativa institucional haya dejado de lado el componente reivindicativo del evento. "Francamente nos parece una decepción, una nueva decepción, porque al final es vaciarlo de contenido", denunciaba un representante del colectivo.

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El Ayuntamiento defiende la campaña

Frente a las críticas, el Ayuntamiento de Madrid asegura que no comparte la polémica generada y defiende el enfoque elegido para la campaña de este año. Desde el consistorio recuerdan que otras administraciones también han apostado por mensajes similares centrados en la diversidad y la convivencia. "He visto mensajes de otras campañas, como la del Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación de Sevilla, y no he visto que nadie proteste", señalaban fuentes municipales.

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Ante la controversia, el Ayuntamiento ha incorporado además una nueva creatividad con el mensaje "La diversidad se vive en Madrid", una frase con la que busca reforzar el carácter inclusivo de la campaña. No es la primera vez que la campaña municipal del Orgullo genera debate. En 2024, los carteles promovidos por el Ayuntamiento, en los que aparecían elementos como tacones, copas o preservativos, también suscitaron críticas y opiniones enfrentadas.

Mientras la ciudad ultima los preparativos para una de las celebraciones más multitudinarias del año, parte de los colectivos reclaman una mayor implicación institucional. "Necesitamos un Ayuntamiento más valiente, más comprometido y que refleje también nuestras reivindicaciones", concluyen.

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La polémica llega así en la víspera del arranque de las fiestas del Orgullo, que volverán a llenar las calles de Madrid de actividades culturales, reivindicaciones y actos en defensa de la diversidad.