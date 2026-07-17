Agencia EFE 17 JUL 2026 - 09:06h.

El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya ha informado de que el perímetro continúa asegurándose, pero el incendio no está controlado

Un detenido como sospechoso de provocar el incendio de Lozoyuela, Madrid

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El 112 de la Comunidad de Madrid ha informado que el incendio declarado en Lozoyuela (Madrid), evoluciona "favorablemente aunque todavía no está controlado". Las autoridades activaron en la tarde del jueves el sistema ES-ALERT para informar de la situación a la población afectada próxima a las localidades de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas así como a las pedanías de Cinco Villas y Manjirón.

El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, ha informado de que "el foco surgido en la zona del bosque ha quedado controlado y el perímetro continúa asegurándose con retenes, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias".

Un total de 28 efectivos terrestres están trabajando para sofocar las llamas

El incendio ha calcinado cerca de 70 hectáreas, se han evacuado a 100 personas y confinado a más de 2.000 durante la tarde del jueves. A esta hora solo se mantiene aislada la localidad de Cinco Villas.

Durante la noche, 28 medios terrestres de los Bomberos, Agentes Forestales y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid han trabajado en las labores de extinción. Además, en el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, se encuentra un dispositivo del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112), según ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

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La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112), ha recomendado a la población afectada "mantener la precaución y evitar desplazamientos innecesarios".

La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor del incendio, un hombre que cuenta con antecedentes por hechos similares. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha comunicado que la Comunidad de Madrid se personará como "acusación popular" para que sea juzgado y sancionado.