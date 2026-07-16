La UME despliega un centenar de efectivos en el incendio de La Mierla, en Guadalajara

El incendio, en nivel 2 de emergencia, ha obligado a desalojar La Mierla y movilizar a cerca de un centenar de militares de la UME

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Cerca de un centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de La Mierla (Guadalajara), un fuego que permanece en situación operativa nivel 2.

La UME refuerza el dispositivo de extinción

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha a través de sus redes sociales, un subgrupo táctico de la UME, integrado por aproximadamente 100 militares, se ha desplazado hasta la zona para apoyar a los equipos que ya trabajaban sobre el terreno.

Por su parte, la propia UME ha confirmado que las unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) han partido desde su base en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras recibir la solicitud de intervención del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El incendio obliga a desalojar La Mierla

El fuego ha obligado a desalojar el municipio de La Mierla, una pequeña localidad de unos 40 habitantes, como medida preventiva ante el avance de las llamas.

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Las autoridades mantienen activado el nivel 2 del Plan de Incendios Forestales, lo que implica la necesidad de movilizar recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia. Según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (FIDIAS), el incendio fue detectado a las 13:55 horas y, a las 18:15 horas, en las labores de extinción participaban 32 medios, de los que ocho son aéreos, así como 118 personas.

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Los equipos continúan trabajando para contener el avance del fuego, mientras las condiciones meteorológicas y la evolución del incendio marcarán el desarrollo de las próximas horas.