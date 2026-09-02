Pamela Cisneros, de 49 años, era bipolar, había intentado suicidarse y la policía contaba con documentación sobre su salud mental.

Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America, la mujer asesinada a puñaladas en el ataque en Times Square

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Pamela Cisneros, de 49 años, era bipolar. Este lunes, con sendos cuchillos en la mano, sembró el terror en Times Square. En su locura, apuñaló a Erin Piacenti, de 32 años, y a Tak Kam, de 68, el lunes por la tarde. Erin, que acababa de celebrar su segundo aniversario de bodas el 10 de agosto y acababa de regresar al trabajo tras una baja por maternidad, perdió la vida tras ser apuñalada sin motivo aparente en el abdomen cuando andaba por la calle. Tak Kam pudo salvar su vida tras ser atacado nada más salir del metro. Fueron 20 segundos de terror en los que Pamela logró atacar sin motivo aparente a dos personas inocentes que paseaban por la calle.

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Aliou Dieye, un vendedor de la zona contó al diario The New York Times, que vio a la mujer vestida con una camiseta rosa con varios cuchillos apuñalar a otra mujer justo frente al puesto donde él vende gafas de sol y gorras, entre la Séptima Avenida y la calle 41, en pleno corazón de Times Square. “No dijo nada”, aseguró el vendedor. “Se acercó a ella y la apuñaló en el estómago”.

Las imágenes de Pamela, fuera de sí, con dos cuchillos en la mano dieron la vuelta al mundo, porque en ellas se veía a la mujer rodeada por la policía que intentaba frenarla con pistolas láser. En un momento dado y entre gritos amenazadores, Pamela se abalanzó sobre la policía que no dudó en sacar el arma y dispararla en plena calle.

Antes, habían estado durante cuatro minutos intentando calmarla. Le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que esta se negó. "No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos", respondió la mujer a los agentes, según el relato de la jefe de Policía de la ciudad.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apoyó a los agentes desde el primer momento: "Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Nueva York que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se agravara aún más".

Ahora, la madre de la joven, critica la actuación policial y se pregunta, vistas las imágenes, por qué la policía no simplemente "agarró" a su hija en lugar de dispararle mortalmente cuando ella se abalanzó sobre ellos con cuchillos. "Había tantos policías… ¿por qué no la agarraron del brazo?”, preguntó la madre de Cisneros, quien no quiso dar su nombre, a Fox 5 News en español.

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Paloma Cisneros, madre de tres hijos, fue declarada muerta en el Hospital Bellevue. La joven había estado recibiendo tratamiento en los últimos años y "nunca había mostrado agresividad".

Patrick Peralta, de 59 años, hemano de la joven, se mostraba incrédulo ante sus actos. De hecho, confesó que su hermana había encontrado cierta estabilidad gracias a la medicación en los últimos años y que el sábado pasado decía sentirse “bien”, a solo dos días de acabar con la vida de una persona y casi de otra y ser abatida por la policía. Patrick lanzó la hipótesis de que Cisneros, que recibía una inyección mensual como parte de su tratamiento, pudiera haber dejado de tomar su medicación. El hermano también aseguró que Cisneros había presentado depresión posparto después del nacimiento de su segundo hijo.

Cisneros, residente de Queens, es otro caso de ciudadanos que cuentan con un largo historial documentado de problemas de salud mental ante la policía. Y ese pozo negro de personas que no están siendo detectadas se ha convertido ya en un peligro potencia. Porque ahora, tras la tragedia que ha costado la vida a una joven inocente que había luchado toda su vida por ser ejecutiva de Bank of America, que se acababa de casar y había estudiado para lograr sus sueños se sabe que Paloma Cisneros no era una total desconocida para la policía.

Ahora se conoce que ya llamó la atención de la policía de Nueva York en diciembre de 2018 cuando se mostró agresiva, ebria y gritando en la avenida Lexington en otra ocasión. Posteriormente, en marzo de 2019, intentó suicidarse arrojándose a las vías del tren E en Queens. En esas fechas el matrimonio de Cisneros se rompió.