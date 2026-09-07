Europa Press 07 SEP 2026 - 10:14h.

Coincidiendo con el regreso a las clases, la EMT busca fomentar el uso de transporte público en Madrid con viajes gratuitos en los autobuses y en bicimad y autobuses municipales sin coste

La medida se mantendrá vigente durante el lunes y el martes con desplazamientos en bicicleta de hasta 30 minutos gratuitos

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La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) pone a disposición de los ciudadanos viajes gratuitos en los autobuses y en bicimad durante las jornadas del lunes y martes, 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con el regreso a la actividad escolar tras las vacaciones de verano.

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En relación a los autobuses municipales, se trata de una medida que permitirá a los madrileños viajar en cualquiera de ellos sin coste entre las 00.00 y las 23.59 horas, con excepción de la línea Exprés Aeropuerto.

Como de costumbre, los viajeros deberán validar su título de transporte. El conductor entregará un billete sencillo sin coste a quienes no dispongan de uno, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

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Por su parte, bicimad, el sistema de bicicletas compartidas de la ciudad de Madrid, ofrecerá a sus usuarios desplazamientos de hasta 30 minutos gratuitos durante ambas jornadas. Se trata de un sistema público de bicicleta eléctrica dispone de 683 estaciones y 8.385 bicicletas distribuidas en los 21 distritos de la ciudad.

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Una vuelta al cole marcada por el uso de transporte público

Los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 83 jornadas de gratuidad llevadas a cabo hasta el momento se han agrupado en 32 periodos, superando los 96,61 millones.

Este volumen confirma, según el Ayuntamiento, la consolidación de una medida que se ha convertido "en una de las iniciativas más eficaces para fomentar el uso del transporte público en la capital". Del total, más de 18 millones correspondieron a usuarios no habituales del servicio.