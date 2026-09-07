Se espera una jornada de lunes estable marcada por altas presiones y cielos despejados en la mayor parte del país

La Aemet mantiene 10 comunidades en avisos por calor, mientras que las máximas bajarán en el noroeste peninsular y el Cantábrico

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Arranca una nueva semana de altas temperaturas en la mayor parte del país, unos valores que continúan siendo elevados para esta época del año. Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene 10 comunidades en avisos por calor, mientras que en el noroeste peninsular y el Cantábrico se esperan descensos notables de las máximas.

La Aemet prevé para este lunes una jornada estable marcada por altas presiones y cielos despejados en la mayor parte del país. En zonas del cantábrico y el norte de Galicia predominarán los cielos nubosos, aunque la probabilidad de lluvia es baja.

Temperaturas de hasta 40 grados que mantienen en alerta a 10 comunidades

Bajo aviso naranja se encuentra Andalucía y Cataluña, donde las temperaturas alcanzarán los 40 grados en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, y los 37 en Lleida. La alerta es amarilla en Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, también por altas temperaturas.

Las temperaturas máximas descenderán en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables, de hasta 6 grados menos, o incluso extraordinarias, donde se registrarán hasta 10 grados por debajo. No obstante, subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

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Los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos. Se registrarán temperaturas de hasta 41 grados en Córdoba, 40 de Jaén, Sevilla y Zaragoza, y 39 de Badajoz, Granada y Lleida. En Madrid, las temperaturas alcanzarán los 36 grados.

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Debido a estas altas temperaturas, la Aemet también alerta de que el peligro de incendios estará en niveles muy altos o extremos en buena parte de la Península.

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De nuevo, se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

En Canarias soplará el alisio moderado, mientras que en la Península predominará el viento flojo de componente oeste, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo. Continuará la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.