La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presentará estas novedades en el Debate del Estado de la Región que se celebrará en la Asamblea de Madrid

Estas nuevas medidas relacionadas con el transporte público madrileño suponen un importante avance para la movilidad en la capital

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Metro de Madrid estrena curso escolar con novedades que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves. A partir de octubre, el billete sencillo costará 1,5 euros con independencia del número de estaciones recorridas y la línea 6 funcionará las 24 horas del día durante los fines de semana una vez funcionen los trenes sin conductor.

La Asamblea de Madrid acoge este jueves el Debate del Estado de la Región, en el que Ayuso pondrá sobre la mesa estas nuevas medidas relacionadas con el transporte público madrileño, unas modificaciones que suponen un importante avance para la movilidad en la capital.

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Una tarifa fija y viajes sin interrupción los fines de semana

Este año, se modifica el sistema de tarifas puesto en marcha en 2012 por el que se establecía un coste adicional de 10 céntimos a partir de la quinta estación recorrida, con un máximo de dos euros. La medida, que entrará en vigor en el mes de octubre, establece una tarifa única de 1,5 euros que permite viajar por toda la capital sin recargos.

Por otro lado, cuando se complete el proceso de automatización de sus trenes, cuya finalización está prevista para 2027, la línea 6 establecerá un servicio ininterrumpido desde las 6.00 horas del viernes hasta las 1.30 horas del lunes.

Los trenes sin conductor que se implementarán en la Circular, son fruto de una estrategia de circulación, pues se trata de la línea que conecta con otras 10 líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, cuatro estaciones de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses.

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Es, además, la línea de Metro más utilizada en la capital, con alrededor de 430.000 viajeros diarios, informa '20 minutos', una cifra que se espera que aumente con esta nueva medida, también pensada para facilitar los desplazamientos durante los días de ocio nocturno por la capital y durante eventos multitudinarios, además de favorecer a aquellos con jornada laboral nocturna.