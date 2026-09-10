Todos los días, horarios, barrios, calles y carreteras afectadas por el Gran Premio de España de Fórmula 1, desde el viernes 11 al domingo 13

La Policía Nacional investiga un robo de cable en el circuito de Fórmula 1 de Madrid

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Madrid se prepara para el Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita nueva en la ciudad que va a celebrarse en 'Madring'. un circuito semiurbano habilitado en el entorno del recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas y al que los espectadores solo podrán llegar en transporte público. Tanto los entrenamientos como la carrera podrán ser seguidos en abierto a través de Mediaset.

En los tres días en que se van a desarrollar las pruebas de automovilismo, del viernes 11 al domingo 13, la previsión es que más de 300.000 personas acudan al circuito Madring, en la zona noreste de la capital y muy próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, alrededor del cual se ha establecido un amplio dispositivo de transporte, seguridad y emergencias para atender la llegada de esos miles de aficionados.

Dispositivo de 1.500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil

En concreto, el dispositivo estará integrado por cerca de 1.500 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se desplegarán cada día durante en las zonas del evento y las relacionadas con la seguridad del mismo.

Así, por parte de la Policía Nacional se mantendrá un despliegue homogéneo durante los tres días del evento de más de 1.300 agentes, procedentes en su mayoría de la Dirección General pero también de la Jefatura Superior de Madrid, que se encargarán de velar por la seguridad ciudadana tanto en la parte exterior como en una zona interna enfocados a la prevención de delitos.

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La Guardia Civil, con una media diaria de más de 150 componentes, se centrará en el refuerzo de la terminal ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situado en las inmediaciones, en la movilidad a través de la Agrupación de Tráfico con patrullas móviles y en la coordinación de accesos en las carreteras M-40 y M-11 con la Policía Municipal.

Además la Dirección Provincial de Tráfico ha preparado un plan especial al considerar que este evento tendrá una gran afectación sobre la movilidad en la ciudad los tres días durante los cuales se constituirá un centro de coordinación con una mesa específica de inteligencia para el análisis y seguimiento de posibles amenazas.

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El ayuntamiento de Madrid no esconde su preocupación por los problemas de movilidad que se deriven del evento deportivo. Por ello recomienda utilizar el transporte público para llegar al circuito para lo que junto a la Comunidad de Madrid y Renfe ha preparado un refuerzo extraordinario de Metro, Cercanías y autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), además de cinco lanzaderas especiales que conectarán el recinto con distintos puntos de la ciudad.

Movilidad y desplazamientos en vehículo

Según una información recopilada por El Periódico de España, estás serían las zonas más afectadas por la carrera de Fórmula 1, así como las vías, barrios y sus accesos en los que se prevén problemas de movilidad que se producirán en los entornos de IFEMA, Valdebebas y Hortaleza

Carreteras y calles afectadas

El dispositivo contempla cortes totales o restricciones de circulación en varias de las vías que rodean el circuito madrileño. Entre ellas destaca Ribera del Sena , que permanecerá cerrada en distintos tramos entre la glorieta de Luxemburgo, la glorieta de Edimburgo y la conexión con la M-40.

, que permanecerá cerrada en distintos tramos entre la glorieta de Luxemburgo, la glorieta de Edimburgo y la conexión con la M-40. También se verán afectadas la Vía de Dublín , con restricciones entre la glorieta de Edimburgo, la calle Ariadna y la glorieta de Sintra; y la avenida de Francisco Umbral , donde habrá cortes desde Vía de Dublín hasta más allá de la glorieta de Pascual Bravo, además del cierre de la calzada sentido norte antes de llegar a la glorieta de Isidro González Velázquez.

, con restricciones entre la glorieta de Edimburgo, la calle Ariadna y la glorieta de Sintra; y la avenida de , donde habrá cortes desde Vía de Dublín hasta más allá de la glorieta de Pascual Bravo, además del cierre de la calzada sentido norte antes de llegar a la glorieta de Isidro González Velázquez. A estas incidencias se suman restricciones en las glorietas de Vía de Dublín, Francisco Umbral, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio, así como en los accesos desde Camino Alto de Hortaleza.

Cambios en la circulación de Valdebebas

Los conductores habituales de Valdebebas deberán prestar especial atención a las modificaciones temporales de la circulación previstas durante el fin de semana del Gran Premio. Algunas de ellas alterarán recorridos habituales y obligarán a seguir la señalización provisional instalada para el evento.

La calle Alejandro de la Sota registrará uno de los cambios más relevantes a partir del 11 de septiembre. Una de sus calzadas quedará cerrada y la vía que normalmente opera en sentido norte pasará a funcionar temporalmente en doble sentido de circulación, una medida destinada a absorber parte de los movimientos de tráfico del entorno del circuito.

Dos coronas de movilidad alrededor del circuito

Para evitar colapsos en el acceso al recinto, las administraciones desplegarán un sistema de control del tráfico dividido en dos perímetros diferenciados. El operativo estará activo especialmente entre el 11 y el 13 de septiembre, coincidiendo con las jornadas de competición.

Vías afectadas en la corona exterior

La denominada corona exterior no implicará restricciones generales a la circulación, aunque sí controles y posibles desvíos puntuales en caso de saturación. Dentro de este perímetro figuran la avenida de Logroño , la M-11 , la M-12 , la M-40 , la R-2 , además de las avenidas de las Fuerzas Armadas , Manuel Fraga Iribarne y Francisco Javier Sáenz de Oiza .

, la , la , la , la , además de las avenidas de las , y . La Policía podrá ordenar cortes temporales o redireccionamientos del tráfico en estos ejes cuando la afluencia de vehículos lo haga necesario.

Restricciones de acceso en los barrios próximos

Más allá de las afecciones en las grandes vías, el operativo contempla limitaciones específicas en zonas residenciales cercanas al circuito para evitar que los asistentes utilicen las calles del entorno como aparcamiento alternativo.

Las Cárcavas

El barrio de Las Cárcavas funcionará bajo un régimen especial de acceso controlado. Los residentes podrán entrar con acreditación, mientras que se limitará la entrada de vehículos ajenos al vecindario. Se mantendrán los servicios esenciales, el transporte público y los accesos de emergencia.

Controles y prohibición de aparcamiento junto a IFEMA

La actividad asociada al Gran Premio también afectará al área comercial y hotelera situada alrededor de IFEMA. Las restricciones no solo alcanzarán a la circulación, sino también al estacionamiento en superficie.

Entre Ribera del Sena, Vía de Dublín, la avenida del Partenón y la glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battenberg se dará prioridad al tránsito peatonal. Además, estará prohibido estacionar en la vía pública dentro de este perímetro, una medida que afectará a visitantes de hoteles, oficinas, restaurantes y comercios de la zona.

Posibles incidencias en las grandes carreteras de acceso

Las autoridades advierten de que el plan de movilidad podrá modificarse en función de la afluencia de público y de la evolución del tráfico durante el fin de semana. Por ello, recomiendan a los conductores consultar el estado de las vías antes de desplazarse.

M-40, M-11 y M-12

En momentos de especial congestión podrán aplicarse cortes preventivos en incorporaciones y accesos de la M-40, M-11 y M-12, además de otros enlaces próximos al circuito. Estas medidas no tienen horario prefijado y dependerán de la intensidad del tráfico registrada durante las jornadas del Gran Premio.

Movilidad peatonal dentro de la zona afectada por la Fórmula 1

El circuito estará dividido en dos sectores que no estarán conectados entre sí para los peatones dentro del recinto. Uno es Madring Sur, situado en el entorno de la entrada principal al recinto ferial de Ifema, donde se encuentra la recta de salida y meta de la carrera, y el otro Madring Norte, en el barrio de Valdebebas y donde se sitúa la curva emblemática del circuito, peraltada y de 180 grados, bautizada como Monumental.

Para el sector sur, el Metro será la principal vía de acceso, con un refuerzo especial de las líneas 8, 4 y 5. La línea 8, que conecta Nuevos Ministerios con el aeropuerto de Barajas y cuenta con la estación Feria de Madrid junto a Ifema, aumentará un 50 % su capacidad habitual.

En el norte, la alternativa de transporte será Cercanías, con la estación de Valdebebas, en la línea C-1, como punto de acceso más próximo al circuito que conecta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el centro de la capital a través de estaciones como Chamartín, donde los trenes circularán con frecuencias reforzadas, especialmente durante el sábado y el domingo.

A este dispositivo se sumarán los autobuses de la EMT y las cinco lanzaderas especiales, que permitirán conectar los dos sectores del circuito y facilitar los desplazamientos desde zonas como el estadio Metropolitano, en el que se encuentra el aparcamiento oficial para vehículos privados del circuito a 5 kilómetros del mismo, Plaza de Castilla o Avenida de América.

El Ayuntamiento desaconseja el uso del vehículo privado para llegar directamente al circuito ya que no hay aparcamiento para los espectadores en el recinto y el acceso a la corona interior de seguridad que rodea Madring estará restringido a vehículos autorizados y residentes.