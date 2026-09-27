El ayuntamiento ha señalado que la situación es consecuencia directa de la dejación de funciones de la Delegación del Gobierno

Última hora sobra la acampada en la Puerta del Sol por la vivienda: el Ayuntamiento exige a la Delegación del Gobierno "reponer" la normalidad

Compartir







El ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon anoche al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda.

"La Delegación del Gobierno no puede mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia para realizar sus funciones", ha sentenciado el consistorio en un comunicado, en el que exige que se aborden las consecuencias causadas por "su dejación de funciones y repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes".

Indignación y sorpresa en el ayuntamiento

El ayuntamiento madrileño ha mostrado su "sorpresa" e "indignación" ante la acampada de la Puerta del Sol y ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de "permitir que eso ocurriera", además de recordar que, en 2011, con la protesta del 15M, los desalojos "fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno".

Ha tildado la acampada de "ilegal" y ha señalado que la situación es "consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, o quizás de la deliberada decisión de permitir que esto ocurriera".

"Cuando comenzaron los asentamientos ilegales, la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. Por ello, y para saber si este hecho se debió a una orden directa del delegado del Gobierno, el ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación", ha reclamado.