Redacción Madrid Europa Press 04 OCT 2026 - 12:05h.

A las 2:30 horas se registró el accidente en la Ronda de Toledo del barrio de Embajadores en Madrid capital

El herido presuntamente estaba cruzando por un espacio no habilitado para peatones cuando fue alcanzado por el taxi

Compartir







MadridUn peatón de 52 años se encuentra hospitalizado crítico después de ser atropellado por un taxi que circulaba por el barrio de Embajadores de Madrid capital este 4 de octubre.

Según ha informado el servicio de emergencias local, el accidente se registró a las 2:30 horas de la madrugada concretamente en la Ronda de Toledo. Justo a la altura de la calle Ribera de Curtidores.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre por el atropello mortal de una joven de 25 años en Ávila

Presuntamente, el varón alcanzado por el turismo estaba cruzando por un espacio no habilitado para el paso a pie, a pesar de que hay varios pasos de cebra en esa zona.

PUEDE INTERESARTE Muere un trabajador de 45 años atropellado por un tractor en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca

Tras recibirse el aviso, varios sanitarios del SAMUR-Protección Civil se desplazaron al lugar para atender al herido, que había entrado en parada cardiorrespiratoria ya. Agentes de Policía Nacional iniciaron las maniobras para ayudarle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Traumatismo craneoencefálico severo y trauma pélvico

Los médicos siguieron esos intentos y lograron revertir su estado, aunque la víctima volvió a entrar en parada cuando estaba siendo trasladado en ambulancia hasta el Hospital Clínico, donde después quedó ingresado.

Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y otro trauma pélvico como consecuencia del golpe fruto del atropello. La Policía Municipal de Madrid elaboró el atestado e investiga si realmente el peatón atravesaba por un punto no debido.