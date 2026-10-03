El accidente laboral se produjo a las 13:23 horas en una parcela agrícola en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca

Por causas que ya están investigando, el vehículo pesado arrolló al hombre y los sanitarios no pudieron salvarlo

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CuencaUn trabajador de 45 años ha muerto este sábado 3 de octubre tras ser atropellado por un tractor en una parcela agrícola ubicada en la localidad de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:23 horas.

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. No obstante, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

Ya investigan qué ocurrió para que el vehículo pesado arrollara al varón y averiguarán si pertenecía al propio trabajador en lo que sería un nuevo accidente laboral en el campo manchego.