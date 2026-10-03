Detenido un hombre por el atropello mortal de una joven de 25 años en Ávila

Los hechos se han producido poco antes de las 07:00 horas de la mañana en la conocida carretera de Sonsoles

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ÁvilaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años como supuesto autor del atropello mortal de una joven de 25 en la mañana de este sábado a las afueras de la capital abulense, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que trata de dirimir la relación entre el detenido y la víctima.

Los hechos se han producido poco antes de las 07:00 horas de la mañana en la conocida carretera de Sonsoles, dado que se trata de una zona muy transitada por los abulenses que a diario se dirigen al santuario del mismo nombre, a cinco kilómetros de la capital.

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El coche estaba realizando "maniobras extrañas"

Las investigaciones han arrancado a partir de la llamada de una persona a la Policía, tras ver un coche que realizaba "maniobras extrañas" en un paraje cercano a esta vía, lo que, junto con las cámaras de seguridad, ha ayudado a identificar al titular del vehículo, que ha sido detenido.

La joven ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles, en Ávila capital, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. El suceso se produjo minutos antes de las 06:45 horas, cuando el Cuerpo Nacional de Policía informó al centro de emergencias de un atropello en la capital abulense.

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Tras recibir la alerta, la sala de operaciones del 1-1-2 trasladó la información a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó hasta el lugar un equipo médico para atender a la víctima.

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A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, el personal sanitario desplazado confirmó finalmente el fallecimiento de la joven, sin que pudieran hacer nada por salvar su vida.