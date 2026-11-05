La familia trata de averiguar si el menor se suicidó por los tratos vejatorios que recibía del colegio

Un colegio de Majadahonda, denunciado por presuntos tratos degradantes a alumnos, uno de los cuales murió tras precipitarse desde un puente

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La familia del menor de 14 años que se precipitó el pasado mes de febrero desde un puente de la M-50 y falleció el 29 de marzo, trata de averiguar si los tratos vejatorios que denuncian muchas familias de este colegio de Majadahonda, llevaron a su hijo a suicidarse.

En concreto, la familia señala al antiguo director y en concreto a una profesora que, según ha confirmado una antigua alumna para el equipo de Informativos Telecinco, "humilla" a sus alumnos: "Al parecer hizo algún comentario de que no le importaba tanto lo que le había pasado a este chico".

En la denuncia que han puesto varias familias, consta que es un trato continuado hacia los menores considerados como "problemáticos", pero esta chica, que no fue alumna problemática, dice que sufrió ese maltrato: "Un día se le cruzaron los cables, empezó a regañar a la clase y me empezó a decir a mí calificativos despectivos".

El testimonio de la alumna sobre las humillaciones

"Me humilló delante de toda la clase, lo pasé super mal", confiesa, rota recordando lo que tuvo que pasar aquellos años. Mientras tanto, el despacho de abogados que lleva el caso no para de recibir llamadas de padres que aseguran que sus hijos también sufrieron situaciones similares a estas.

En un comunicado a las familias emitido horas más tarde, el centro ha trasladado que no tienen "constancia formal de las denuncias" y ha querido dejar claro que su actuación se ha desarrollado y se desarrolla "siempre con estricto respeto a la legalidad vigente, a los principios de convivencia y respeto, y con la protección y el bienestar de los alumnos como prioridad absoluta".