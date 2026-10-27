La Plataforma Control Z reclama proteger "la salud y el neurodesarrollo de los menores"

Niños y adolescentes pasan ya dos meses al año frente a las pantallas: "Los padres tienen que poner límites"

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Los pediatras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y expertos educativos, agrupados en la Plataforma Control Z, han lanzado un mensaje urgente a padres y educadores: que los menores de seis años no usen pantallas en los colegios y que los centros establezcan límites horarios para su utilización hasta los 16 años. Los especialistas advierten: "No podemos seguir generando adictos y mirar para otro lado".

Esta plataforma, que integra a 30 entidades y 15 sociedades médicas y de psicología, ha presentado este martes un decálogo con recomendaciones científicas para mejorar la calidad de la educación, reduciendo la hiperconexión digital de niños y adolescentes.

Los expertos argumentan que son etapas críticas, de intensa maduración de los sistemas neurológicos de atención, recompensa, control inhibitorio, regulación emocional, sistemas de apego y en el que se consolidan hábitos y rutinas y por eso la "evidencia neurocientífica justifica proteger este neurodesarrollo frente a exposiciones intensivas, persuasivas y desplazadoras del sueño".

Con la participación de Ecologistas en Acción, la plataforma ha presentado también la Estrategia Digital ZETA para centros docentes de la organización Escuela Saludable, que deja claro que los centros docentes deberían ser espacios libres de smartphones personales para proteger la atención durante la jornada escolar.

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"Hay una sobredosis digital y el sistema educativo no puede mirar hacia otro lado", ha explicado la directora de Control Z, Mar España. España ha pedido un pacto de Estado al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre: "Porque nos jugamos la salud y el neurodesarrollo de los menores y no pueden depender de los grupos políticos".

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"Para muchas medidas no hacen falta ley, solo voluntad política", ha señalado Mar España.

Cero pantallas hasta los 6 años

Cero horas de pantallas hasta los 6 años, menos de una hora diaria entre los 7 los 12 años, con supervisión y menos de dos horas entre los 13 y 16 años, incluyendo tiempo escolar y deberes, son parte de estas propuestas que también plantean restringir el acceso a redes sociales hasta los 16 años.

Implicar a los centros docentes en la protección de la salud mental par detectar casos de ansiedad, depresión o trastornos alimentarios que pueden provocar las redes, es otra de las medidas: aplicar protocolos de cribado en línea como, por ejemplo, el programa AdCom del Hospital General Universitario Gregorio Marañón o el Programa de Enlace Clínico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

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"El tiempo de exposición se relaciona sobre todo con la salud física y el sedentarismo. Los patrones de uso se relacionan con la construcción de la identidad", avisan médicos y expertos.

Entre las recomendaciones científicas está regular de forma diferente las herramientas utilizadas con una finalidad pedagógica definida y los dispositivos orientados al ocio o la comunicación social, así como reforzar la lectura comprensiva, la escritura, el razonamiento matemático o la resolución de problemas.

Recuperar espacios de aprendizaje y convivencia sin pantallas y fomentar el juego, la actividad física —particularmente al aire libre— y la lectura, sobre todo tras los malos resultados que ha evidenciado el informe PISA 2025 en el rendimiento de los jóvenes de 15 años en ciencias, lectura y matemáticas.

No regalar un móvil antes de los 16

"No regalar ni facilitar un smartphone personal con acceso libre a internet antes de los 16 años y priorizar teléfonos sin internet o con funciones de conectividad limitadas entre los 13 y los 16 años", recomienda el psicólogo y vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España, José Antonio Luengo, que incide en que hay que decir "basta" por el "principio de precaución y salud pública".

"No podemos seguir generando adictos y mirar para otro lado", recalca ante la urgencia de que la escuela "ponga límites". También el coordinador del Programa Escuela Saludable de Ecologistas en Acción en Madrid, Javier Zarzuela, señala que para cumplir con la LOMLOE el uso de los dispositivos por parte del alumnado se puede concentrar en tiempos y cursos concretos, y las asignaturas específicas tecnológicas en la etapa de secundaria.

Ve imprescindible incorporar formación específica sobre entorno digital, riesgos y alfabetización mediática en la formación del profesorado en todas las etapas y promover desde los centros y las familias pautas de desconexión digital nocturna (como la eliminación de pantallas 1 o 2 horas antes de dormir).

"La hiperconectividad nocturna genera un déficit crónico de sueño que degrada la memoria de trabajo", recuerda Luengo. La plataforma se ha puesto en contacto con el Consejo Escolar del Estado (CEE) y llevará este documento al Ministerio de Educación y a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.