Manuel Pimentel Málaga, 27 OCT 2026 - 16:11h.

Las cuentas anónimas para humillar y ridiculizar a alumnos.y profesores llegan hasta la Fiscalía tras las denuncias de los centros educativos

La Policía aclara las responsabilidades penales y civiles derivadas del uso de cuentas 'curis' para humillar a alumnos y profesores

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Varios institutos de Andalucía han denunciado ante la Policía Nacional la creación de cuentas falsas en redes sociales que utilizan el nombre y el logo del centro para publicar memes, caricaturas y montajes sobre profesores y alumnos.

El fenómeno, conocido como 'curis', ha llegado ya a la Fiscalía en Sevilla y ha provocado las primeras expulsiones de alumnos en Málaga. Se trata de una nueva moda que se viraliza a través de redes como Tik Tok, y consisten en perfiles anónimos que ridiculizan a profesores y alumnos usando en muchas ocasiones imágenes generadas con IA.

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Lo que para muchos estudiantes es una broma, ha dejado de serlo para las direcciones de los centros, que llevan semanas denunciando y cerrando perfiles de Tik Tok, avisando a las familias y, en algunos casos, poniendo los hechos en conocimiento de la Policía.

Los institutos denuncian

“Los curis 'son una pincelada más', cuando a diario recibes insultos y faltas por mala educación” asegura Cristina Arjona, presidenta de APIA, Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía. Esta profesora sevillana que asegura que su centro tiene 3 "curis" abiertas en Tik Tok pide que se les otorgue autoridad para poder poner límites a los adolescentes

Arjona advierte de que además si se usan imágenes del interior del instituto los alumnos están infringiendo la norma, por lo que aboga por un pacto entre la comunidad educativa, la sociedad, las familias y el Estado para atajar estas prácticas.

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Uno de los primeros centros en actuar ha sido el IES Vicente Aleixandre de Sevilla. Su directora, María Rodríguez, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional tras descubrir que varios estudiantes habían creado dos cuentas falsas con el nombre y el logo del instituto. Fue una madre la que dio el aviso al sospechar que su hijo estaba siendo caricaturizado desde uno de esos perfiles.

La dirección del centro encontró los perfiles en las redes y presentó la denuncia en comisaría. Los agentes acudieron al instituto para identificar a los responsables y las cuentas fueron inhabilitadas. El caso ahora está a la espera de llegar a la Fiscalía, según adelanta 'El Correo de Andalucía'.

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Prmeras expulsiones en Málaga

En Málaga la situación ha ido un paso más allá, donde ya se han producido las primeras expulsiones de estudiantes por este motivo. Dos alumnas de 3º de la ESO de un instituto de la provincia han sido expedientadas por gestionar una cuenta tipo 'curi' en la que aparecían las caras de cuatro profesores del centro vestidos de colegialas, un montaje realizado con inteligencia artificial.

En otro centro de la capital, la dirección presentó una denuncia ante la Policía Nacional y está estudiando si se vulnera la Ley de Protección de Datos por la posible alusión a un menor.

Desde la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) explican que la mayoría de los centros están consiguiendo que los propios creadores de los perfiles los cierren sin llegar a más, pero que las medidas disciplinarias empiezan a aplicarse cuando el contenido cruza la línea.

Una forma de 'bulling'

Los institutos se encuentran en una batalla contra los 'curis' y recuerdan que no son una broma, sino una forma de bullying, con consecuencias disciplinarias.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía recuerda que el uso del móvil está prohibido en los centros, por lo que todo apunta a que los perfiles se crean en horario no lectivo.

En esos casos, los institutos no pueden hacer otra cosa que informar a las familias. Eso sí, subrayan que en todos los colegios e institutos se trabajan los valores y el respeto de forma transversal, con programas específicos sobre ciberbullying que implican también a las familias.

Advertencia de la Policía

Esta práctica empieza a hacer mella en la salud mental de las personas atacadas, que están acudiendo a la justicia. Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía animan a los institutos a denunciarlo, pero piden solucionar el problema de base.

Por su parte, a Policía Nacional ha advertido de que este tipo de publicaciones pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves.

También ha recordado que aunque se utilice una caricatura o un apodo para mantener el anonimato, los compañeros saben identificar a quién se está señalando. Además, presentar el contenido como una broma no elimina el daño que causa.

En caso de ser víctima de estos 'curis', el cuerpo policial recomenda guardar capturas de pantalla, conservar los enlaces y los nombres de usuario, reportar las publicaciones en la plataforma y denunciarlo ante la Policía. Los menores, además, deben poner los hechos en conocimiento de un adulto de confianza y a su centro educativo.