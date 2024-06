Hemangiosarcoma, uno de los cánceres caninos más agresivos y mortales: "Es muy difícil de detectar"

El problema mayor de este tipo de cáncer es que es muy difícil de detectar tan a tiempo como para que el perro pueda tener la principal consigna: calidad de vida. En ocasiones, tras el diagnóstico, los perros mueren hasta "en cuestión de días" . Por ello, es una de las enfermedades, sino más duras para los animales, pues "no es dolorosa hasta que se ha extendido", sí para sus dueños, que apenas tienen tiempo para digerir la noticia.

En el mejor de los casos, con un diagnóstico extremadamente precoz, la extirpación de los órganos afectados y el tratamiento de quimioterapia, el perro, a lo sumo, podría vivir "un máximo de un año". Pero, una vez extendido, su progresión es fulminante. Hay veces en las que algunos órganos afectados se colapsan, pierden su funcionalidad y ahí comienza un "sangrado interno" muy sufrido para el animal. Es entonces cuando los síntomas se hacen angustiosamente visibles: el perro no quiere comer, no quiere moverse, no quiere salir a pasear.