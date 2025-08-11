La benemérita tuvo que cortar la circulación ferroviaria por un momento para poder acceder al animal y llevarlo al veterinario

HuescaAgentes de la Guardia Civil de Canfranc, Huesca, han rescatado a un perro que se encontraba magullado tras ser atropellado en un túnel de tren de la zona.

La benemérita tuvo que cortar la circulación ferroviaria por un momento para poder acceder al animal y llevarlo al veterinario para que comprobasen el alcance de las heridas.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales de la Guardia Civil se puede ver cómo un agente coge al asustado can para llevarlo a un sitio seguro.

“Rescatamos a este perrete de un túnel en las vías del tren tras denunciar su dueño su pérdida. Los compañeros lo han encontrado con magulladuras tras haber sido atropellado. Para poder rescatarlo con seguridad se ha tenido que cortar la circulación de los trenes. Ya está de vuelta con sus dueños”

Esencial, denunciar la pérdida

Los dueños del animal se encuentran muy agradecidos con la actuación de las autoridades que le han devuelto a su perro, quien se encuentra recuperándose de las heridas y del susto.

Además, también ha sido esencial la colaboración de los ferroviarios de Canfrac y sus vecinos, para que Kenia, de raza maltipoo, haya vuelto a su casa.