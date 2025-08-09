La perra, de dos años de edad, ha ganado el primer premio del concurso anual que se celebra en el condado de Sonoma, California (EEUU)

Además de Petunia, el pódium lo completan Jinny Lu, de la raza carlino, y Poppy, una mezcla de crestado chino

Petunia, una bulldog francés, ha tenido el dudoso honor de convertirse en el perro más feo del mundo este 2025 en un concurso que se celebra para promover la adopción sin que importe ni la raza, ni la edad, ni, por supuesto, su apariencia.

La perra, de dos años de edad, ha ganado el primer premio del concurso anual que se celebra en Santa Rosa, en el condado de Sonoma, California (EEUU). Su dueña, Shannon Nyman, ha recibido 5.000 dólares por el premio.

El concurso se lleva a cabo desde hace casi 50 años y celebra las imperfecciones que hacen a cada perro especial y único.

Otros perros que han participado en el concurso

Muchos de los perros participantes han sido rescatados de refugios y criaderos de cachorros, para encontrar hogares amorosos en manos de personas dispuestas a adoptar.

Además de Petunia, el pódium lo completan Jinny Lu, de la raza carlino, y Poppy, una mezcla de crestado chino.

Y aunque no han llegado a subirse en el pódium de los ganadores, otros concursantes que han acaparado las miradas han sido el chihuahua Nezumi o el crestado chino Little Prince, con su pajarita.

