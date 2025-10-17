La normativa municipal contempla multas de hasta 3.000 euros por no recoger las heces o no censar su mascota

La identificación del ADN canino permite localizar a quienes no cumplen con la normativa de recogida de excrementos

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mantiene su campaña de recogida de muestras de ADN canino en los diferentes barrios de la histórica ciudad madrileña para fomentar la tenencia responsable de las mascotas, al mismo tiempo que permite localizar a los que no recogen los excrementos de sus perros.

La recogida de muestras, un plan pionero de ADN canino, además de garantizar la limpieza de las calles con una reducción de las heces de perros en las aceras y parques de la ciudad, permite la identificación de mascotas extraviadas, evitar el abandono, fomentar y favorecer la respuesta ante situaciones de riesgo, tanto para los animales como para las personas.

El concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, Vicente P�érez ha valorado positivamente esta iniciativa que ya se ha alcanzado la cifra de 1.000 muestras de heces para su análisis y el incremento de perros censados mediante ADN, unos 10.000 perros registrados.

El concejal ha subrayado "los resultados son satisfactorios" en la mejora de la "convivencia ciudadana" y en la disminución de las heces de perro por la calle. Pérez ha insistido “en la importancia tanto de recoger las deyecciones como de limpiar todos los orines de los perros con agua o con algún producto que permita eliminar los malísimos olores" de estos, así como "las manchas que suponen en el pavimento."

Multas de hasta 3.000 euros a los dueños de perros que no recojan las heces o no tengan censado su mascota

La Ordenanza Municipal de Alcalá de Henares, reguladora de la tenencia responsable de animales de compañía, contempla multas de entre 300 y 3.000 euros por no recoger las heces o no censar a los animales mediante ADN.

La normativa, además, obliga a los propietarios de canes, de portar una botella con agua para diluir los orines de los perros en la vía pública par "mantener el mobiliario urbano, fachadas y aceras en condiciones óptimas" y además reducir los malos olores y las manchas.

El registro de ADN canino actúa como un instrumento disuasorio que permite localizar a quienes no cumplen con la normativa de recogida de excrementos, con la mejora del estado de calles, parques y zonas verdes. Es una medida que favorece la limpieza y al mismo tiempo redunda en la salud pública y la convivencia de los vecinos.