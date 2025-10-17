Celia Molina 17 OCT 2025 - 07:15h.

La Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud ha concluido que las mascotas beneficia a las personas con dolor persistente

La Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona es un centro de investigación dedicado a estudiar y divulgar los beneficios de la convivencia entre personas y animales de compañía. Centrada en analizar el vínculo entre ambos, su foco está en constatar el valor de los animales como una fuente importante de bienestar físico y emocional para las personas. Sobre todo, de cara al Día Mundial del Dolor, que se celebra este 17 de octubre, y que vincula la mejoría de los pacientes con dolores crónicos con el contacto directo con perros y gatos, como parte de su tratamiento habitual.

En su página web, La Cátedra cita varios estudios que relacionan la convivencia con animales con una "menor presión sanguínea, menor depresión y una mayor sociabilidad". "También se ha observado que las personas que viven con animales tienden a necesitar menos visitas al médico, lo que sugiere una mejora en su bienestar general", añaden desde la Fundación. Y su director general, Dr. Jaume Fatjó, ha hecho también incidencia en los beneficios que las mascotas tienen sobre las personas con dolor permanente:

"Los animales ayudan a sobrellevar el dolor"

"El dolor no es solo un problema físico, sino una experiencia compleja en la que influyen de forma importante nuestras emociones y pensamientos. Por ello, la convivencia con un animal puede ayudar a las personas a sobrellevarlo mejor. La interacción con él favorece la relajación, la distracción, la actividad física y el contacto social, lo que fortalece la capacidad de las personas para convivir con el dolor de una manera más llevadera", dice, como experto.

Esta conclusión forma parte de la revisión sistemática llevada a cabo por la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la (UAB), que se presentó el pasado mes de junio en Hamburgo en el congreso internacional Canine Science Forum 2025, y que destaca que los animales de compañía ayudan a las personas a superar momentos de dificultad. El informa se fundamenta también con otra investigación, titulada “The role of pets in supporting cognitive-behavioral chronic pain self-management: Perspectives of older adults” de la Universidad Humboldt de Berlín.

El objetivo de este estudio era explorar cómo la tenencia de mascotas fomenta el uso estrategias cognitivas en la vida cotidiana de sus propietarios pues, por muy mal que se esté, los animales deben ser atendidos, paseados y alimentados. Se realizaron cuatro grupos focales con propietarios de perros y gatos mayores de 70 años y con dolor persistente. Los participantes describieron cómo sus mascotas afectan a sus rutinas diarias y a su salud, incluido el dolor y su control. Así, el estudio confirma los beneficios de que las mascotas pueden aportar a los pacientes con dolor, más allá de las opciones farmacológicas, en estos aspectos fundamentales:

El control del estado de ánimo (por ejemplo, aumenta el afecto positivo), la relajación/distracción de los dueños (por ejemplo, presencia tranquilizadora, ronroneo), la actividad física (por ejemplo, pasear al perro), la activación conductual (por ejemplo, motiva la actividad incluso cuando hay dolor), la activación social (por ejemplo, facilita la socialización) y el sueño (por ejemplo, fomenta la rutina).