15 DIC 2025

La Coalición para el Listado Positivo alerta de los peligros del "mascotismo exótico" de cara a los regalos de esta Navidad

Desde Mundoanimalia, una empresa que se encarga de conectar de forma segura a futuros tutores de mascotas con criadores éticos o servicios de adopción, ya han advertido del crecimiento en las búsquedas de cachorros por internet que se registran cada mes de diciembre. Según sus datos, el interés por las crías de perros y gatos aumenta en un 28% de cara la Navidad, por lo que estos animales siguen siendo una opción de regalo (impulsivo, en la mayoría de los casos) para muchas familias.

Sin embargo, estos no son los únicos ejemplares que se promocionan y se ponen a la venta en estas fechas, pues muchos animales exóticos también son ofertados, sobre todo, a través del comercio electrónico. Por ello, la Coalición para el Listado Positivo, que tiene como objetivo informar y alertar a la sociedad sobre la problemática derivada del “mascotismo exótico” y trabajar con los organismos públicos en la elaboración de listados positivos de animales de compañía, apelan a la responsabilidad ciudadana para no comercializar, ni ahora ni el resto del año, con este tipo de animales.

Unos pequeños mamíferos parecidos a las ardillas

Se refieren, concretamente, a los monos tití, a los servales, erizos, suricatas y a los (amorosos) petauros del azúcar (también llamados planeadores del azúcar), unos pequeños marsupiales muy comunes en la fauna nocturna de Australia y Oceanía y similares a las ardillas (pero con una membrana que le permite planear entre los árboles). Su reducido tamaño y la ternura de su expresión facial los han convertido en uno de los regalos de moda de esta navidad, ofertándose en las plataformas de anuncios por un precio que oscila entre los 150 y los 400 euros.

Aunque son muy sociales, estos mamíferos requieren de cuidados especializados y mucha interacción por la naturaleza, siendo muy activos de noche. Motivos por los que la Coalición para el Listado Positivo recuerda las peligros de tenerlos encerrados una casa: "El mercado de animales de compañía exóticos y la variedad de especies afectadas no ha dejado de crecer en las últimas décadas debido, entre otros factores, a las facilidades que el comercio electrónico y las redes sociales ofrecen a la hora de adquirir animales. Adquisición hecha muchas veces de forma impulsiva y poco o nada informada, siguiendo modas y tendencias creadas y alimentadas a través de Internet", dicen en su página web.

"Como resultado continúan- millones de animales exóticos sufren a día de hoy en manos de particulares ya que, por una parte, existe una gran falta de información bibliográfica rigurosa acerca de las necesidades de los animales exóticos, y por otra parte, se trata de especies que, en un gran porcentaje de los casos, no son aptas para una vida como animales de compañía puesto que sus necesidades fisiológicas y de comportamiento, tremendamente complejas, resultan prácticamente imposibles de satisfacer en un ambiente doméstico", concluyen desde la asociación, apelando a las conciencias.