El anuncio de la Lotería de Navidad es, sin duda, el más conocido por estas fechas. Este año, el Sorteo Extraordinario se ha promocionado con una emotiva historia en la que una pareja de jóvenes encuentra un antiguo décimo que fue premiado, pero que nunca se cobró. Como buenos genz, esta pareja utiliza internet para encontrar al dueño de aquel boleto y preguntarle por qué nunca accedió a los 60.000 euros que le correspondían. Al dar con él, comprenden que las relaciones personales son más importantes que las materiales, acorde con el espíritu que suele propagarse en esta época.

Por las redes sociales corre, sin embargo, corre otro anuncio en el que los protagonistas de la Navidad son los perros. Se trata de una creación de una conocida empresa de manualidades, en la que una niña pequeña aparece leyendo tranquilamente un cuento en el suelo del salón de su casa. La decoración navideña está por todas partes - desde el árbol hasta los regalos - y ella está totalmente abstraída, mientras su perro está tumbado a su lado.

Para los perros, la Navidad es azul

De repente, la pequeña mira a su alrededor y se da cuenta de que todos los objetos navideños que colocaron sus padres - las bolas, el espumillón y los lazos - son de color rojo y verde, justo los colores que, según la ciencia, son imperceptibles para la visión de los perros. Aunque, popularmente, se dice que los perros y los gatos ven en blanco y negro, los científicos ya demostraron, a través de un experimento realizado con diferentes discos coloreados que debían tocar con el hocico, que esto no es así. Estos animales sufren una especie de daltonismo con los tonos rojos y anaranjados - que ven como amarillos - y con el verde, que no lo distinguen del blanco.

Al tener solo dos conos, su escala de colores se mueve entre el amarillo, el azul y el violeta, algo de lo que la niña del anuncio se acuerda de repente. Por ello, quita todos los elementos decorativos que estaban colocados y sube corriendo a su habitación a coger sus lápices de colores. Sin dudarlo, se pone a pintar bonitos dibujos navideños en color azul y los coloca por toda la casa, algo que sorprende a sus padres y a los invitados, a los que recuerda que ésa es una Navidad que también puede ser percibida por su perrito.

La expresión del animal cambia por completo al final del spot, al estar totalmente integrado en las celebraciones navideñas de la familia. Una bonita manera de poner el foco en los animales, en quienes también debemos pensar en los grandes acontecimientos de nuestra vida. Como todos los anuncios propios de estas fechas, valores como la empatía, la bondad y el amor se concentran en un vídeo que ha recibido el aplauso de los usuarios de las redes sociales, para quienes este mensaje es "uno de los más bonitos del año". y es totalmente contrario a los datos de abandono animal que, tristemente, se registran tras los "perros regalados" en esta festividad.