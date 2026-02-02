Cairo tiene chip, lleva un collar verde, una chapa identificativa con el símbolo de la paz y necesita medicación

Cairo es el perro de Pablo y Raquel. Desapareció el 31 de enero en la zona de El Ventorrillo, en la localidad granadina de Cúllar Vega. La familia ha pedido la colaboración ciudadana a través de las redes sociales para encontrarlo, aunque tienen algunas sospechas de que lo han robado.

Cairo tiene chip, lleva un collar verde, una chapa identificativa con el símbolo de la paz y necesita medicación. Así lo explica Pablo en una de sus publicaciones en la que también ha dejado su número de teléfono para que lo llamen si lo encuentran.

“Estamos muy preocupados. Cairo es muy querido. Si alguien lo ha visto o lo tiene, por favor contactad al número que aparece en la chapa o escribidme por aquí. Difundir es de gran ayuda. Gracias de corazón”, explica la pareja en redes.

Un vecino les alertó que ese mismo día le intentaron robar el perro

Pablo y Raquel tienen sospechas de que Cairo ha sido robado durante el fin de semana: “Un vecino de cerca de Cúllar Vega me ha corroborado al 100 % que el mismo día que desapareció mi perro intentaron robar el suyo. Tenemos las características del coche, pero no la matrícula. La conseguiremos. Tened mucho cuidado y pedimos máxima difusión”.

Ambos han denunciado ya su desaparición y han repartido carteles con la foto de Cairo por distintos puntos de la localidad. Pablo es propietario de la clínica veterinaria Jardín Triunfo y cuenta con 50.000 seguidores en Instagram. En su cuenta publica las imágenes de perros que han sido abandonados y que ayuda para que después puedan ser adoptados. Ahora, Pablo y Raquel piden la máxima ayuda posible para que Cairo vuelva a casa: “Te queremos tanto que no vamos a parar hasta dar contigo”.