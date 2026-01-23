Celia Molina 23 ENE 2026 - 15:52h.

La dueña de esta caniche la está buscando desesperadamente desde el pasado lunes, 19 de enero, día en que desapareció

Rescatan a Boro con vida de la zona del accidente ferroviario de Adamuz: el perro ya ha vuelto con su familia

Cristina Sanz está desesperada por encontrar a su perrita, Chloe, una 'caniche influencer' que cuenta con un perfil de Instagram propio y que tiene, a día de hoy, hasta 9000 seguidores. Según ha contado ella misma en la prensa de Extremadura, se encontraba con su mascota en un alojamiento en Piormal, el municipio más alto de Extremadura, situado en la mancomunidad del Valle del Jerte (Cáceres), cuando, el pasado lunes 19 de enero, al abrir la puerta (en torno a las 23:00 horas de la noche) el animal salió corriendo de la casa.

"El primer día la vieron ya, también en la carretera de Piornal hacia Garganta la Olla y otra vez entrando en Piornal. Pero cuando tratan de seguirla, se asusta y huye. Yo no sé si la ha cogido alguien y no me la quiere devolver", ha dicho Cristina, muy preocupada, en 'El Periódico de Extremadura'. En la fotografía de la perra que ha publicado en Instagram, su dueña avisa de que lleva puesto un jersey canino de color gris y de que, la última vez que ha sido vista, fue en la Garganta la Olla, una villa de la Comarca de La Vera.

Cinco días sin su medicación y vagando por la nieve

La mascota lleva, por tanto, cinco días vagando por el paisaje nevado de las montaña más alta de Cáceres, por lo que podría sucumbir al hambre y al frío extremo que ha llegado a España con el nuevo temporal, la borrasca Ingrid. Cristina ha añadido en el cartel de la desaparición que, además, Chloe padece una enfermedad (sin determinar) y que necesita estar con su familia para recibir su medicación. Para aquellos que puedan aportar alguna información, en la biografía de la cuenta de Chloe ha dejado su número de teléfono, además de solicitar "toda la colaboración posible".

Chloe se perdió justo un día después que Boro, el perro que viajaba en uno de los trenes accidentados de Adamuz. Su familia, entendiendo que el rescate de los pasajeros, vivos o muertos, era prioritario, pidió también ayuda para encontrarlo. El día 21 de enero, varios miembros de PACMA fueron autorizados para entrar en la zona cero de un accidente que ha dejado ya, al menos, 45 muertos. Tras avistar al animal que, como Chloe, huía en cuanto veía que alguien le quería coger, uno de los operarios recordó que su perrita estaba en celo, llevándola al área de búsqueda para ver si Boro reaccionaba. Y así fue.

Gracias a esta estrategia, el perro fue capturado con seguridad y llevado a los brazos de su dueña Ana, que lloró de alegría al verle sano y salvo. En vídeos posteriores, hemos podido ver cómo Boro pasó con nota los controles sanitarios a los que fue sometido y que ya se encuentra junto a Ana, de la que no se ha despegado en ningún momento. Las usuarios de las redes celebraron este reencuentro y esperan que la desaparición de la perrita de Cristina también tenga un final feliz.