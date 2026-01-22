Rescatan a Boro con vida de la zona del accidente ferroviario de Adamuz: el perro ya ha vuelto con su familia

Celia Molina 22 ENE 2026 - 11:11h.

Los bomberos han conseguido capturar y rescatar a Boro, el perro que se perdió tras el caos vivido en el accidente ferroviario de Adamuz

El accidente de trenes en Adamuz deja 43 víctimas mortales y ya se han identificado 42: siguen 31 personas ingresadas

Compartir







Entre tanto dolor, pérdida y angustia, Boro, el perro que se perdió tras el trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba, se ha convertido en un símbolo de vida y esperanza. Tras pasar varios días vagando por la caótica zona del siniestro, los bomberos forestales, por fin, han podido capturarlo, después de avistarlo sin resultados en la jornada de ayer. Su dueña, Ana, que iba en uno de los vagones de tren accidentados - y vio cómo se hería de gravedad su hermana embarazada - se ha emocionado profundamente al volver a abrazar al animal y ha dado las gracias a todas las personas que se han preocupado por encontrarlo.

Ella misma atendió a los medios de comunicación el día después del accidente, donde dijo que, cuando fue consciente de que el tren iba a descarrilar, creyó que "hasta ahí" había llegado a su vida. Ana viajaba junto a su hermana, embarazada de cinco meses, que se encuentra en ingresada en el hospital. Y, en medio de todo el caos generado por el choque mortal de trenes, su perro, que viajaba también en el tren, salió corriendo despavorido por las laderas de la localidad. Por ello, entendiendo que la prioridad eran los demás viajeros, pidió ayuda para localizarlo, cuando fuera posible iniciar su búsqueda.

El abrazo de Ana y su perro, Boro

Las autoridades dieron permiso a voluntarios y miembros de PACMA para penetrar en la zona del siniestro el pasado día 21 de enero, cuando el perro fue visto, pero fue imposible capturarlo, porque estaba muy asustado. Finalmente, el partido animalista ha anunciado el rescate del perro en la mañana de este jueves, gracias a la participación inestimable de los bomberos forestales. Con mucho tacto, "el dispositivo consiguió asegurar al animal en un área cercana al accidente y llevarlo con su familia", tal y como anuncian en un comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ana Martín, de Informativos Telecinco web, ha grabado el momento del reencuentro entre Boro y Ana, que le esperaba ansiosa dentro de un coche, en el que se lo ha llevado, por fin, a casa. La joven ha podido abrazar a su mascota que, como bien dijo su padre en 'El programa de Ana Rosa', es "parte de la familia". La periodista Mayka Navarro ha aportado, además, otro dato: para conseguir que Boro se acercara a los bomberos, "han llevado hasta la zona a una perra en celo", a la que el animal se ha acercado instintivamente. De esta forma, han podido capturarle, garantizando su plena seguridad.

Esta historia ha tenido, por tanto, un final feliz, en medio de la conmoción por el accidente que ha quedado grabada para siempre en el corazón de los españoles. El dato es escalofriante: 43 personas han muerto y 31 siguen ingresadas en el hospital, luchando por su vida. Tras rescatar ayer el último cadáver del ALVIA - operación que contó con la colaboración de los agentes caninos - , los operarios se disponen ya a levantar los trenes y despejar las vías para su próxima rehabilitación.