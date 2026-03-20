Raquel Noya A Coruña, 20 MAR 2026 - 12:31h.

Los ejemplares son de la raza Petit Basset Griffon y están valorados en más de 30.000 euros

Su dueño se ha llegado a plantear la contratación de un investigador privado

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Los días de Fran Miguéns (y sobre todo las noches) no son las mismas desde que el pasado 8 de diciembre alguien entró en su propiedad situada en A Bacariza, en Rianxo, A Coruña, y se llevó a Brisa, Barbie, Luna, Nube, Turbo, Ratín y Ron, siete perros con pedigrí con los que el hombre practicaba su gran pasión: la caza.

Se trata de siete ejemplares de la raza Petit Basset Griffon, de tamaño más bien pequeño y pelaje tupido que, según explica, los adquirió en Francia y “están valorados en más de 30.000 euros”, aunque la desesperación del dueño viene más de su valor sentimental, ya que tiene un gran apego a sus mascotas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el robo pero desde entonces no ha habido noticias de los canes, lo que ha motivado que su dueño haya valorado incluso la posibilidad de contratar a un detective.

Recompensa para quien pueda aportar información

Fran, de profesión albañil, relata en la prensa local que los ladrones “fueron a tiro fijo y ex profeso para llevarse los perros”, y lo cree firmemente porque en el mismo lugar guardaba material de trabajo de gran valor “que no se llevaron”, asegura. Sí se llevaron, en cambio, tres collares de localización valorados en unos 700 euros, lo que corrobora la hipótesis de que iban a tiro fijo y a sabiendas del valor del botín.

Señala además que por el lugar por el que accedieron y por cómo entraron, “estoy convencido de que, o conocían el lugar, la existencia de los perros y mis rutinas diarias, o alguien les dio indicaciones sobre cómo y cuándo hacerlo”, algo que la Guardia Civil todavía no ha podido corroborar.

La angustia por la desaparición de sus mascotas y la incertidumbre sobre su paradero empujaron a Miguéns a movilizar todos los medios posibles para recuperarlas pero más de tres meses después sigue sin tener noticias de sus fieles compañeros. Además de difundir fotografías de los siete perros en redes sociales y formalizar la denuncia ante la Guardia Civil, Fran ha ofrecido una recompensa a quien aporte información que permita encontrarlos, y no descarta recurrir a un detective privado. “Creo que se podría hacer más en la investigación”, lamenta.

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Premiados a nivel estatal

Según explica la cabecera local, las pesquisas no están dando los resultados deseados y aunque los animales cuentan con microchip, todavía no hay indicios de donde podrían estar. Varios de los perros sustraídos, de edades comprendidas entre los 2 y los 5 años, habían competido en campeonatos relevantes, llegando incluso a imponerse en pruebas estatales de rastro. El Petit Basset Griffon es un vivaz sabueso de carácter alegre y constitución robusta con cualidades idóneas para la caza.