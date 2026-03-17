Celia Molina Humanes, 17 MAR 2026 - 11:21h.

Luis Miguel V.F., conocido como el 'Vampiro de Humanes', se matriculó en la Facultad de Veterinaria a pesar de estar inhabilitado

Piden ayuda para 32 galgos rescatados del 'Vampiro de Humanes', el falso veterinario que les desangraba hasta la muerte

Compartir







Desde que, en octubre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada, propusiera sentar en el banquillo a Luis Miguel V.F., conocido popularmente como 'El Vampiro de Humanes', nada se había sabido de este falso veterinario que torturó a cientos de perros, gatos y conejos, sacándoles la sangre hasta la muerte, para venderla después a los departamentos de hematología de las clínicas profesionales.

Desde el año 2013 y, al menos, hasta el 2022, este ciudadano madrileño, que nunca terminó la carrera de veterinaria a pesar de presentarse ante el mundo como profesional colegiado, estuvo comercializando con la sangre, especialmente de los galgos (por ser donantes universales) sin tener ningún tipo de escrúpulo ni sobre su falsa licencia, ni sobre el inhumano trato que le daba a los animales a los que extraía la sangre y dejaba morir a su suerte por shock hipovolémico o debilidad extrema.

Se matriculó en Veterinaria a pesar de estar inhabilitado

Aunque en las diligencias de su caso, este estafador, que era el administrador único del Centro de Transfusiones Veterinario S.L., situado en la Carretera de Canillas número 24 de Madrid, está acusado de haber matado y maltratado hasta 60 animales que fueron exanguinados, los reportes apuntan que fueron hasta 500 los que encontraron la más cruel muerte en sus naves y dependencias. Hasta ellas llegó Carolina Corral, presidenta de la Protectora ALBA, quien formó parte del rescate dichos animales maltratados en el año 2022:

"Recibimos una llamada del Seprona para una incautación. Y lo que encontramos allí nos dejó horrorizados. Este señor se dedicaba a sacarle sangre a los galgos para venderla a las clínicas veterinarias y hospitales. Les desangraba hasta matarlos. Cuando a los perros ya nos le quedaba más sangre que extraer, les daba un último pinchazo en el corazón, para sacar la sangre directamente de ahí. Nosotros (ALBA) nos hemos presentado como acusación particular contra este hombre, que estuvo muchos años haciendo esta barbaridad, cuando ni siquiera era veterinario", ha recordado en una entrevista especial con la reportera de Mediaset, Ana Francisco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Le han echado, pero lo puede intentar en otra universidad"

Ahora, su asociación ha vuelto a alzar la voz de alarma al saber que, sin ningún tipo de barrera, el 'Vampiro de Humanes' se ha matriculado hasta en ocho asignaturas en la Facultad de Veterinaria de la UCM, con la intención de continuar con su salvaje negocio. Y lo ha hecho a pesar de estar inhabilitado por la Audiencia Provincial de Madrid, "en cuyo auto se le prohíbe terminantemente tener cualquier contacto con los animales", ha recordado a Informativos Telecinco Maty Cubillos, también miembro de la Asociación ALBA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por ello, de cara a las prácticas con animales que se realizan durante esta carrera, y gracias a la identificación de algunos de sus compañeros de clase, que le reconocieron por la barbarie que cometió en Humanes, ha sido inmediatamente expulsado del centro:

"De manera cautelar, la Audiencia Provincial le prohibió realizar cualquier actividad que tenga relación con animales. A la facultad, llegó presumiendo de que él sabía castrar gatos y otros comentarios que hicieron sospechar a los alumnos sobre quién era en realidad. Por ello, la UCM le ha expulsado, pero eso no quiere decir que no lo vaya a intentar de nuevo en la Universidad Autónoma o en algún centro de fuera de Madrid y por eso hay que estar muy alerta", añaden desde ALBA, a la espera de que salga al fin el juicio contra él.

Sobre el motivo por el que Luis Miguel ha incumplido la norma dictada por el juzgado e intenta sacarse, esta vez sí, el título de veterinario, a pesar de haber perdido todo el prestigio que ganó mintiendo y torturando a los animales que caían en sus manos, no se sabe a ciencia cierta. "Suponemos que, como ganó tanto dinero con la venta de sangre de esa forma tan terrible e ilegal, quiere continuar con el negocio, buscando clientes en el mercado negro de las transfusiones", ha añadido Cubillo. "Lo que está claro es que ha vuelto a las andadas", ha concluido, asegurando que su asociación moverá cielo y tierra para no permitir que le haga daño ni a un solo animal más.