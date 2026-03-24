Alberto Rosa 24 MAR 2026 - 15:13h.

La Policía de Algodonales dio el aviso a una protectora que se ha hecho cargo del perro para su atención veterinaria, recuperación y custodia

Lo que hay que hacer si presencias una situación de maltrato animal: la forma más rápida y directa de alertar a la policía

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La Policía Local de Algodonales, en Cádiz, ha hecho público un presunto caso de abandono animal tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de la situación de un perro que se encontraba solo en una vivienda del municipio gaditano.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron el lamentable estado del animal, “el cual había sido dejado solo por su propietario, que se había trasladado a trabajar a Francia, permaneciendo el perro sin los cuidados básicos necesarios”, denuncia la Policía en un comunicado publicado en redes sociales.

Ante esta situación, los agentes dieron el aviso a una protectora animal que se hizo cargo del perro para su atención veterinaria, recuperación y custodia. Por estos hechos, se han abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal, por el abandono de un animal en condiciones que pueden poner en peligro su vida o integridad.

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Desde la Policía Local han querido recordar la importancia de la responsabilidad con los animales y las graves consecuencias legales que pueden conllevar su abandono. “Entre todos, protegemos a los que no tienen voz”, concluyen.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad todavía presente en muchos puntos de España: el abandono animal no solo implica sufrimiento para los animales, sino que también constituye una infracción grave de la ley. Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el abandono de animales en condiciones que comprometan su salud o su vida puede acarrear penas que incluyen multas económicas e incluso prisión, además de la inhabilitación para la tenencia de animales durante varios años.

Más allá de las consecuencias legales, este tipo de situaciones refleja la necesidad de una mayor concienciación social sobre la tenencia responsable. Adoptar un animal supone asumir un compromiso a largo plazo que no puede quedar supeditado a cambios personales o laborales. Las autoridades y las protectoras insisten en que existen alternativas antes de llegar al abandono, y recuerdan que denunciar estos casos es clave para proteger a los animales y garantizar que hechos como este no queden impunes.